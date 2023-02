Cervera: “No hemos hecho lo suficiente como para merecer algo más”

Cervera, visiblemente molesto con la derrota del Oviedo (0-1) ante el Burgos, lamentó en la sala de prensa el juego practicado por los suyos. No era para el entrenador el resultado espeardo.

El análisis del partido.

“No creo que el Burgos haya sido mejor, nosotros no hemos estado bien. En la primera parte estuvimos mal, para jugar en casa tiene que haber más diferencia. En la primera parte estuvimos mal, hacía tiempo que no nos veía tan mal. En la segunda parte concedemos un córner que no tenemos que conceder, se ponen con uno más y luego ya jugamos con otra cosa. Estoy decepcionado con el partido que hemos jugado, no es el partido que me gusta ver. No queda otra que seguir”.

La roja a Enrich.

“No sé porque ha sido, pero todas esas expulsiones son evitables. Hay que tener en consideración que estamos en juego, pero Sergi es lo suficientemente mayor para saber que dejar al equipo con uno menos. Es un error y como tal lo tenemos que tomar, seguro que se equivoca. Estoy para buscar soluciones, seguro que en el filial hay algo y si vemos posibilidades, a jugar”.

Las conclusiones.

“El resultado depende de muchos factores. Tu acierto, el del contrario, el del árbitro… A veces no se puede controlar. Pero hoy no hicimos nada para cambiar el resultado, en la primera parte no hicimos nada de lo que habíamos pensado. El gol de ellos es un balón que tenemos controlado, lo perdemos, hay un saque de banda, un córner y después el gol. Si evitamos el córner, evitamos el gol. Yo lo intento hacer ver así, porque las jugadas siempre vienen por algo. No fue un córner de una jugada de peligro. Creía, o creo que habíamos limitado esos errores, pero hoy han aparecido. No sé por qué ha sido”.

Su estado de ánimo.

“Estoy decepcionado, sabía que era un partido complicado. Perdimos porque no hemos hecho lo suficiente como para merecer algo más. No es porque el Burgos haya sido mejor, si no porque no hicimos lo suficiente para ganar. Luego hemos tenido alguna, pero esas ni se cuentan. Estoy muy decepcionado con la derrota y con como nos quedamos en la clasificación”.

La posición de Koba en la izquierda.

“Lo de Koba salió mal y los cambié de banda para que estuviese cómodo. No salió bien, y cuando se puso mejor fue ya en la segunda parte con uno menos. Aún así, jugar contra equipos como el Burgos que se meten muy atrás… Hay que centrar muchos balones, porque pasan cosas y no hay contraataques. Hoy, no sé por qué, no centramos. Cuando nos quedamos con 10 metimos balones arriba, pero con 11 no hemos querido. Igual queríamos jugar de otra manera, o no sé”.

La reacción.

“La idea de la segunda parte era mover el balón lo mínimo, quitar a Abel de la banda y que Moro centrase mucho por la izquierda. Ese era el plan, con Enrich y Vallejo en el área. Después de la expulsión tuvimos dos o tres, pero insisto, mañana preguntaré a mis jugadores: no centramos. Nos cuesta centrar y no entiendo el motivo”.