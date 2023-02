El Oviedo se ofusca y vuelve a caer en el Carlos Tartiere (0-1)

El Oviedo se dio de bruces una y otra vez contra un muro llamado Burgos y Enrich se encargó de empuñar la pistola para darse un disparo en el pie. Todo le salió al revés a los de Cervera hasta que a los 54 minutos se quedaron con uno menos y por detrás en el marcador. Ahí, contra las cuerdas, mostró el equipo su mejor versión en busca del empate. Pero Caro, meta visitante, y el Burgos supieron cerrar cada vía para quedarse con los tres puntos (0-1). La segunda derrota consecutiva en el Tartiere deja tocadas las opciones del Oviedo de mirar a la parte noble de la tabla.

0 Real Oviedo 1 Burgos 0-1, min. 51: Atienza. Real Oviedo Braat (1); Lucas (1), Tarín (1), Calvo (1), Bretones (1); Moro (1), Jimmy (1), Luismi (0), Koba (1); Enrich (0), Vallejo (1). Cambios Montoro (0) por Koba, min. 54. Sequeira (1) por Moro y Juanfran (1) por Lucas, min. 77. Burgos Caro (2); Areso (2), Córdoba (1), Goldar (2), Grego (1), Matos (1); Bermejo (2), Elgezabal (1), Atienza (1), Gaspar (1); Mourad (1). Cambios Curro (1) por Mourad, min. 70. Valcarce (1) por Bermejo y Mumo (1) por Gaspar, min. 77. Fran García (s.c.) por Areso y Navarro (s.c.) por Matos, min. 86. Árbitro: Guzmán Mansilla (comité andaluz). Roja a Enrich por doble amarilla (min. 54). Amonestó a los locales Jimmy, Tarín, Luismi. Carlos Tartiere: 15.913 espectadores.

Oviedo y Burgos salieron con todas las precauciones posibles. Se trataba de no perder el partido antes de intentar ganar. Con una línea de 5 atrás y 4 por delante los castellanos. Con el habitual 4-4-2 los de Cervera, Koba y Moro en los costados, a los que les costó desde el primer momento meterle mano a un rival tan bien armado. Pelear contra tu espejo.

Así que los dos, como se suponía, defendieron con orden, gregarios en los esfuerzos. Fuertes en la disputa en ambos casos. Sí se percibió una diferencia esencial que ya había subrayado Cervera en la previa: que el Burgos tiene muy mecanizado su propuesta con la pelota. Se trata de tres o cuatro conceptos, ninguna exhibición futbolística, pero que ejecuta a la perfección. Eso, tener un plan al que agarrarse, le da a los de Calero tranquilidad sobre el campo. Confianza en que todo saldrá bien.

Se aprovecha el Burgos del trabajo a largo plazo. Es la tercera temporada del entrenador en El Plantío y el equipo juega armonizado. Y ese precisamente es lo que le falta al Oviedo; tiempo para integrar las ideas de su entrenador. El equipo ha mejorado con Cervera, no hay ninguna duda al respecto, pero la mejora con la pelota sigue resistiéndose a un conjunto que ha sufrido cambios importantes en el mercado de invierno. En Oviedo no hay periodos de adaptación y se trata de aprender mientras se atrapan puntos por el camino.

Y eso que los azules salieron entonados, o esa parecía, con Bretones encontrando a Vallejo a la carrera al espacio y la silueta de Caro tapando el 1-0. El árbitro señalaría fuera de juego, muy justo; en todo caso, una novedad: el equipo quería encontrar campo para correr detrás de la defensa visitante.

La idea, sin embargo, no tuvo continuidad, en parte porque el Burgos no dudó en echarse atrás cuando el Oviedo avanzó con la pelota, lo que no sucedió en muchas ocasiones. El Burgos siempre pareció más cómodo. Avisó Goldar en un córner y buscó Gaspar con un par de intentos lejanos que apenas inquietaron a Braat.

El Oviedo tendía a la derecha, donde se acostó Koba para tratar de hacer daño con sus diagonales. En el otro flanco, Moro se daba de bruces con la cerrada Segunda División. Al menos lo intentaba. Con 0-0 los dos se fueron a la caseta. La sensación es que había pasado lo que la mayoría esperaba que pasase: defensa, control y poco juego.

Trató de acelerar las cosas el Oviedo a la vuelta de vestuarios.Y no tardó en mostrar sus garras, pero la aplicada defensa del Burgos tapó un remate claro de Luismi. Koba probó, tras hacerse con el rechace, pero el balón se fue por encima del larguero.

El afán de protagonismo azul se deshinchó de forma inmediata cuando el Burgos dio el golpe. Areso controló un rechace desde la esquina y centró, y Atienza, solo en el área, cabeceó a la red. El golpe a los 51 minutos sonó a definitivo, viendo las propuestas de ambos, y retumbó aún más cuando Enrich regaló otra ventaja, esta numérica, al pedir la expulsión entre aspavientos desmedidos frente al línea.

Con uno menos, el equipo azul pareció muerto. Pero fue precisamente cuando vio la empresa perdida, quizás por esa razón, cuando el equipo buscó de una forma más decidida el gol. No llegó de forma habitual, cerrada cada vía por el Burgos, pero se jugó en el campo rival.

Sí que tuvo, además, la oportunidad de empatar. Moró retó a su par y centró, Tarín tocó con la coronilla y la pelota se dio contra el travesaño. Ahí estuvo la oportunidad más clara para derribar el muro. La última también fue azul. Centró Sequeira desde el ángulo del área y, sin rematador, la pelota fue rodando con un cartel de peligro. Caro metió una manopla salvadora para evitar el empate y llevarse el botín a El Plantío.