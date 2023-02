El bisturí del Oviedo: fallaron los jugadores y el plan del Almirante

Ayer, ni el Oviedo fue el Oviedo ni el Almirante fue Cervera. El coscorrón ante el Burgos (0-1) es morrocotudo y parece un aviso: hablar de play-off hoy y ahora es hacerse trampas al solitario. El equipo azul encaró al partido para intentar iniciar una racha de victorias tras resarcirse en Málaga del bajón ante el Villarreal B, pero acabó enfurruñando al Tartiere y otra vez con dudas. Esta vez dio la impresión que falló la ejecución, pero también el plan de Cervera, justamente en la semana en la que se habló de su posible renovación que, aunque se agite en las redes, tendrá que esperar. El técnico, sincero y autocrítico, lo dejó entrever en la rueda de prensa tras el partido. El encuentro que imaginó en la pizarra no salió. El de Calero, que cuenta sus visitas al Tartiere con vitorias, sí. Ni hubo profundidad por las bandas, el objetivo, ni fiereza defensiva en el balón parado, lo mínimo exigible. Tampoco los cambios en la segunda parte parecieron los mejores. Con 0-1 y diez jugadores, el primero en entrar fue Montoro, que salió por Koba. Cosa rara. Luego apareció Sequeira por Moro y Juanfran por Lucas. Calentando se quedó Borja Sánchez, al que necesita el equipo como el comer. Para valorar: las ganas del Oviedo con diez, que tuvo ocasiones para empatar. Para preocuparse: todo lo demás. Semana de diván, de buscar un delantero no se sabe dónde y de resetear. Faltan 16 puntos para los 50.

Ambiente en el palco

El de ayer fue un partido con muchísimo movimiento de directivos. No se perdió detalle Michu, director deportivo del Burgos, ex del Oviedo, que además recibió un diploma de manos de Martín Peláez, presidente, recordando su debut con el equipo azul. Había buen rollo Michu-Pachuca. El diploma, cosas del directo, estaba firmado por Jorge Menéndez Vallina, ya expresidente azul. En el palco también hubo movimiento. Estaba Saúl Berjón, ex del Oviedo, sin equipo tras salir del Burgos en invierno. El ovetense saludó a este y a aquel y siguió el partido solo, sentando en la esquina de la zona "vip". Por ahí también andaba Chema Aragón, director deportivo del Mirandés que de milagro no lo fue del Oviedo. Tiene muy buen rollo con Roberto Suárez, ahora mandamás azul en lo deportivo.

Enrich, para hacérselo mirar

Era su oportunidad perfecta para demostrar que podía sustituir a Bastón y acabó saliendo del Tartiere señalado por buena parte de la grada. Enrich va a tener muy complicado convencer al respetable azul después de lo de ayer. Los hechos: con 0-1 en el marcador, y tras una falta discutible en la esquina del campo del Burgos, el delantero se encaró con el juez de línea. El árbitro llegó: amarilla. Y el ariete siguió a lo suyo. Pues roja. El árbitro escribió en el acta sobre la primera amarilla que Enrich "hizo observaciones (...) encarándose con el árbitro asistente, gritando a viva voz y protestando una de mis decisiones". Sobre la segunda expuso que fue amonestado por "reincidir en las protestas, encarándose (...)".

El Tartiere, más que cabreado con el árbitro, se mostró perplejo con la actitud de Enrich, que se fue del campo haciendo gestos y mirando a una cámara. Inexplicable actitud solo por una falta. La cara de Cervera era un poema. Enrich dejó ayer a su equipo con diez con casi toda la segunda parte por delante y al Oviedo sin delantero centro como mínimo para el próximo el partido. Masca, del Vetusta, también está sancionado. Enrich tendrá que pagar una multa. Para hacérselo mirar.

El Tartiere ya no es fortín

El Tartiere, una mala noticia para el Oviedo, ya no es el fortín que era con Cervera a los mandos. Hace bien poco nadie hacía un gol al Oviedo en casa, ahora no. El Villarreal B sacó petróleo en la única ocasión que tuvo hace dos semanas y el Burgos aprovechó ayer la debilidad defensiva en los saques de esquina que concedió el Oviedo. En global, cero puntos de seis. Cierto es que tampoco la suerte está acompañando, porque ahora, y con muy poco, al Oviedo le hacen daño. Como sucedía al revés hace pocas jornadas. Fútbol.

Más vale que esté bien Camarasa...

Luismi es algo así como un gladiador. No rehúye el choque, resta balones y va fuerte en cada jugada. Jimmy es el rigor táctico. Está bien colocado y cumple. Hasta ahí, bien. El problema para el Oviedo es cuando tiene que proponer. No es que los equipos de Cervera necesiten posesión, pero para ganar los partidos, como mínimo, hace falta llevar el balón a los delanteros. Es ahí donde naufraga el Oviedo.

La esperanza azul es que Camarasa esté para algo. Ayer estuvo en el banquillo, pero Cervera no le vio listo todavía para aportar. El que salió fue Montoro, el teórico organizador, otra vez desdibujado y precipitado. Tal y como están las cosas, únicamente Camarasa, que en estos momentos es una incógnita, parece la esperanza para darle una vuelta al centro del campo, el verdadero problema.