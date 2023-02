Julián Calero, entrenador del Burgos, era la cara sonriente de la tarde de ayer. Los tres puntos conquistados en el Tartiere disparan a los suyos a la pelea por los puestos de play-off de ascenso a Primera. "En la vida, el trabajo tiene recompensa, aunque hay gente que dice que no. Luego hay que tener una pizca de talento y estoy de acuerdo. Pero el trabajo por si solo te hace lograr grandes cosas. Veníamos de competir bien en partidos y no tuvimos ese punto de suerte. Hoy -por ayer- hemos estado muy bien, tuvimos el control del juego. Cuando estuvimos con un jugador más nos ha costado. No solamente por demérito nuestro, también el Oviedo se echó encima. También influye la cabeza. Pasa como en el tenis, a veces parece que un tenista lo tiene ganado y empieza a perder puntos...". Y añadió: "Lo de los 50 puntos está muy manido y hay algún iluminado que dice que tenemos que pensar en Liga de Campeones. Ese iluminado que se vaya con el Madrid. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos".