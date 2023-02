Antonio Moreno, director del Salón de la Fama de Pachuca: "Queremos vivir la emoción del fútbol en Oviedo"

Antonio Moreno (Ciudad de México, 62 años), reconocido periodista en el país azteca, es el director del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, una institución básica Pachuca, creada en 2011, que está homologada por la FIFA. El día 27 tendrá lugar en Oviedo la votación para elegir a los nuevos "investidos", es decir, los nuevos exjugadores, entrenadores o directivos que entrarán a formar parte del Salón de la Fama. Moreno se ocupa de la organización de esta importante cita que contará con la presencia de más de 100 periodistas de todo el mundo y no se perderá Jesús Martínez, dueño del Oviedo.

–¿Cómo nace este proyecto?

–Fue un poco de casualidad, con el impulso de Jesús Martínez. Yo soy periodista y conocí a Jesús en los años noventa. Nos hicimos pronto muy amigos. Jesús tenía en marcha muchísimos proyectos con Pachuca. Hoteles, universidades, hospital… Un día, platicando con él, nos dimos cuenta de algo muy curioso. Cada vez que moría un jugador reconocido Jesús quería tener un detalle. Le ponía su nombre a un palco o a un edificio, pero nos dimos cuenta que no había ningún sitio para recordar a jugadores importantes y nos parecía injusto. La Federación mexicana no había impulsado ningún Salón de la Fama y dijimos: “¿Por qué no hacerlo en Pachuca que es la cuna del fútbol mexicano?

–¿Y cómo siguió?

–Jesús siempre tuvo esa idea de impulsar el museo y en 2002 me dijo que me pusiese a ello. Empezamos a buscar un lugar y en el año 2011, por fin, se construyó el balón gigante, que ya es un símbolo de la ciudad.

–¿Qué buscaban?

–Al principio pensamos que sería solo para el fútbol mexicano, pero luego Jesús fue más allá y se decidió que fuese para todos los jugadores del mundo. Le explicamos el proyecto a Blatter, que en 2009 era el presidente de la FIFA, y se hizo luego homologable. Todo el mundo pensaba que esto quedaría en nada, pero ya tiene su historia.

–¿Cuánta gente trabaja en el Salón de la Fama?

–En total, unas ochenta personas. El Salón de la Fama está en el balón gigante, pero también hay un museo interactivo que tiene mucho tirón.

–¿Cuántas visitas recibe al año?

–La pandemia nos frenó mucho, pero actualmente tenemos un promedio anual de unas 200.000 visitas.

–¿Usted qué hace exactamente?

–Desde la inauguración del Salón soy su director ejecutivo. Mi función es dirigirlo. Pero también soy periodista y nunca lo he dejado. Ahora estoy en Claro Sports. ¡Arturo Elías es uno de mis jefes!

–¿Cómo surge organizar la votación en Oviedo?

–Muy fácil. El objetivo es internacionalizarlo. De hecho, ya lo hicimos en Madrid, cuando fuimos en 2019. Queríamos seguir con esa tradición de ir moviéndonos, pero surgió la pandemia e incluso tuvimos que hacer una gala virtual. Una vez que pasó la pandemia, se dio la compra del Oviedo por parte del Grupo Pachuca y pudimos trasladar la votación.

–¿Implica mucha logística?

–Trabajo y llamadas, pero lo llevamos bien. Martín Peláez, actual presidente del Oviedo, fue director general del Salón de la Fama y conoce muy bien lo que hay que hacer.

–¿Qué supone para Pachuca trasladar la votación a Oviedo?

–Servirá para que allí se conozca el proyecto y también para poner a Oviedo en el mapa. Nosotros queremos vivir la emoción del fútbol en Oviedo e impregnarnos de la ciudad. Estamos todavía organizando la agenda, que será larguísima. Comidas, reuniones, eventos…Vamos con muchas ganas.

–¿Plantean hacer la gala de entrega de premios en Oviedo en un futuro?

–Eso es más complicado, porque la gala siempre la hacemos en Pachuca, aunque en posible que se busque otra sede para próximas ediciones.

–¿Cuánta gente se va a trasladar?

–La votación es sencilla. Participan unos 120 periodistas de 40 países diferentes. Entre todo, se elige a nuevos 18 investidos en las diferentes categorías. Habrá un notario público para los votos presenciales.

–Lleva 12 años vinculado al Salón de la Fama, cuente una anécdota.

–Me ha tocado hacer muchísimos viajes para conocer a leyendas e informarles de que han sido premiados. Estar en el Salón me ha permitido conocer a Ronaldo, a Baresi, a Maradona… Pero si tengo que rescatar algo me quedo con mi visita a Di Stéfano en el año 2011. Le dije a Emilio Butragueño y a Hugo Sánchez, que son amigos míos, que me ayudasen a conocerle. Fui a verlo y le invité a ir a Pachuca, pero era muy difícil porque le costaba trabajo. Le di su premio y recuerdo que me dijo que ese galardón no era justo, que el fútbol era un deporte de conjunto, no individual, y eso se me quedó grabado. Esa humildad no se olvida.