El asalto aéreo que no llegó y más defectos en el ataque carbayón: el análisis del Oviedo

Koba recibió en la derecha, ahí le había situado Cervera en busca de que se asociara con diagonales orientadas hacia la meta rival. Amagó y amagó con el centro, pero acabó pisando la pelota y devolviéndola fácil al pivote. A pocos metros de la acción, Cervera se desesperaba en la zona de banquillos. Era aún la primera parte, pero al técnico del Oviedo, normalmente impasible mientras sigue los partidos, se le veía especialmente expresivo.

La derrota ante el Burgos es un duro golpe de realidad. Por lo que supone: la segunda derrota seguida en el Tartiere aleja de forma casi definitiva la pelea por los puestos nobles. Pero sobre todo por cómo se dio: salvo en el arreón final, el Oviedo fue maniatado por un Burgos que pareció más trabajado sobre el césped.

Por eso, el enfado de Cervera a final del partido era de aúpa. "No sé por qué no centramos. Igual queríamos jugar de otra manera… Nos cuesta centrar y no entiendo el motivo", expuso el técnico.

Lo datos del partido dicen que el preparador azul acierta en esta parte del análisis. El Oviedo centró en jugada 9 veces al área enemiga, cuando su media de la temporada es de 16 envíos por encuentro. De hecho, es la segunda marca más baja del curso. Solo en Tenerife, en el triunfo 0-1 en un ejercicio de eficacia, se centró menos, con 6. Los autores de los servicios fueron Moro (2), Bretones (2), Juanfran (2), Lucas, Jimmy y Sequeira. Más datos para apoyar la tesis de Cervera; solo hubo cinco equipos en la jornada con menos envíos al área que los azules: Villarreal B (4), Lugo (7), Burgos (7), Las Palmas (8) y Huesca (8).

Dada la razón al técnico en su crítica, no parece justo reducir el mal encuentro de los azules a una mera cuestión de envíos desde la banda. El centro es un recurso que en esta ocasión apenas se empleó, pero se echaron de menos más alternativas en el juego de ataque.

En realidad no es novedad en una temporada que va camino de récord por su escaso bagaje ofensivo, pero sí llama más la atención por la presencia de piezas novedosas llegadas en el mercado de invierno llamadas a dar otro empuje al equipo. Manu Vallejo pasó por el partido de puntillas, sin balones claros al pie para que pudiera mostrar sus condiciones. El equipo le encontró menos que en Málaga, donde fue decisivo. Deberá el Oviedo mecanizar la forma de llevarle el balón más habitualmente para que luzcan sus condiciones.

Lo de Moro fue diferente. Recibió balones, lejos del área y en condiciones complicadas, eso sí, pero la mayoría de sus intentos murieron en botas de un rival. Sin embargo, de sus pies nacieron dos ocasiones claras. La primera, un servicio raso hacia Luismi que la defensa local blocó; la segunda, un servicio a la cabeza de Tarín que se estrelló con el larguero. Centros de los que pedía el entrenador.

El equipo no sufrió apenas atrás y por ahí se mantienen las buenas noticias. Cervera ha consolidado un modelo que se atraganta a los rivales. El problema es que con eso no le llega en el intento por hacer algo más que la simple supervivencia. Por eso, la mejora pendiente sigue estando en la faceta ofensiva, en encontrar un registro que funcione, ya sea mediante centros u otras alternativas, y que saquen al Oviedo del atasco general de su ataque, que le mantiene como el equipo menos realizador de Segunda.