Álvaro Cervera ha atendido esta mañana a los medios en El Requexón para analizar la situación del equipo y el choque del viernes, 21.00 horas, en Cartagena.

Semana atípica.

“Corta por la recuperación del domingo. Hoy Dani Calvo no ha venido por estar enfermo. Hay seis bajas (Costas, Pomares, Mier, Enrich, Bastón y Jimmy) más la de Dani Calvo que a ver cómo está. Viti ha entrenador normal y está disponible”.

Lo delanteros.

“Hay dos alternativas: Manu arriba o tirar el filial. Hay un problema con Masca que está sancionado, pero llevaremos uno. Hay que pensar si salimos con dos puntas o uno y con extremos y media punta”.

El duelo.

“El partido es complicado. Ellos empezaron bien el año, se mueven por muchos sitios, luego tuvieron malos resultados y ahora más normales. Vienen de ganar en Eibar 0-3, con jugadores peligrosos. Es difícil”.

“Es de los equipos que más posesión tiene, ahora menos, pero sí las ideas claras. Jugaron en Eibar con falso delantero y les salió bien. Es difícil tener en mente qué van a hacer”.

La tabla.

“Todos los años se iguala. Arriba hay cinco posiciones que es difícil que los desbanques. El sexto está más abierto, y por abajo parece que hay equipos que les costará, pero se meterán, o nos meteremos, alguno que no pueda sumar de tres. Todos los años pasa”.

La zona de nadie.

“Es triste más que complicado. Aquí tenía una misión clara, pero luego ves al equipo cómo se forma y te haces ilusiones. Pero cuando hemos tenido un momento clave ese día hemos fallado en el resultado. Y se nos ha ido. Siempre está el objetivo de mejorar y quedar lo más arriba posible. La derrota del otro día me dejó tocado. Pero quiero dejar al equipo lo más alto posible”.

Rivales que se cierran.

“Lo pasamos mal el otro día, porque no tenemos mecanismos para atacar a equipos con diez por detrás. Perdimos el partido, pero ellos no nos crearon problemas. Si defendemos bien, sí nos va mejor un equipo que salga más. Los partidos abiertos puedes llegar más, pero también te llegan. Yo prefiero un término medio. Nunca sabes”.

Derrotas en casa.

“El partido que me hace daño, el que no me deja dormir, es el del Burgos. El del Villarreal B, no; para mí fue de los mejores jugados, con ocasiones y llegadas. El de Burgos sí me duele por lo que pasó. Muy mala primera parte, se veía que si pasaba algo era en contra. Dio la sensación de que perdíamos el norte. Ante el Villarreal B felicité a los jugadores. Con el Burgos jugamos mal y perdimos”.

La baja de Jimmy.

“Montoro puede jugar en el medio. Camarasa y Koba, no”.

La meta del Oviedo

“Mi idea es que los de arriba están muy lejos, con 5 posiciones claras. Hay que salvar al equipo y prepararlo para que el año que viene sea mejor y pueda aspirar a algo más.

La roja a Enrich

“Ayer se acercó a mí para hablar, sabe que cometió un error. No es reiterativo, es un error puntual, y como tal lo tomaré. Pero es una equivocación muy grave”.

Borja Sánchez.

“Creo que vamos a empezar a contar con él como uno más. Es especial, y esos jugadores o están o no están. Y ahora empieza a estar. Veremos si piensa que es uno más, y no el que nos va a salvar. Cuando sea uno más nos dará cosas. No puede sacar su calidad cuando no estaba ni al 30%, eso fue un error que cometí yo”.

Pomares

“Rotura fibrilar en la parte de atrás a la pierna. Está tocado”.