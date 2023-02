Borja Sánchez vuelve, pero Cervera echa el freno: "Es uno más"

Cervera trata el asunto Borja Sánchez con extremo cuidado. Tanto en sus palabras como en el reparto de minutos. La primera experiencia con el talentoso media punta le ha marcado. Borja cayó lesionado en el último choque con Bolo de entrenador, en Albacete, y Cervera empezó a emplearlo de forma progresiva, siempre en las segundas partes. Pero aquella experiencia no fue positiva. Ni Borja acababa de tomarle el pulso a la competición, ni el equipo se aprovechaba de su talento. La cosa fue a peor cuando, recién iniciado el año, el ovetense se volvió a romper antes de la Copa. De ahí el extremo cuidado del entrenador respecto a su pupilo.

"Solo lo usaré cuando esté al cien por cien. No es un revulsivo", expuso Cervera hace un par de semanas. Ahora, parece que el canterano ha dado un paso más en su puesta a punto.

"Creo que vamos a empezar a contar con él como uno más", anunció ayer el entrenador en la sala de prensa. Cervera incidió en su análisis sobre la posición del atacante dentro del grupo: "Es especial, y esos jugadores o están o no están. Y ahora empieza a estar. Veremos si piensa que es uno más, y no el que nos va a salvar. Cuando sea uno más, Borja nos dará cosas. Lo que no puede es intentar sacar su calidad cuando no estaba ni al 30%. Eso fue un error que cometí yo".

No está siendo una temporada sencilla para Borja Sánchez por culpa de las lesiones. El canterano solo ha logrado sumar 491 minutos, tras participar 11 encuentros, 4 de ellos como titular.