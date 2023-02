Cervera pone los pies en el suelo y apunta a los 50 puntos

A lo largo de su estancia en Oviedo, Álvaro Cervera se ha ido erigiendo en algo así como un portavoz del club. No porque no existan otros altavoces, sino porque su forma de expresarse, sincero, sin filtros, entra bien en el oído del aficionado. El cántabro es experto en diseccionar la realidad. Ayer volvió a mostrarlo cuando, en un ataque de sinceridad, fijó el objetivo del equipo de aquí al final de temporada: "Mi planteamiento es que los equipos de arriba están muy lejos, con 5 posiciones claras, o eso parece. Ahora de lo que se tratar es de salvar al equipo y prepararlo para que el año que viene sea mejor y pueda aspirar a algo más".

Las palabras son un baño de realidad que se sustentan en datos. No parece que Palmas, Levante, Alavés, Granada y Eibar, que navegan entre 13 y 18 puntos más que el Oviedo, vayan a ponerse a tiro. Quedaría, según la tesis del entrenador, un puesto en liza. Muchos competidores, demasiados, y una desventaja por reducir son los elementos que hacen ver la empresa como inalcanzable.

Por poner las cosas en contexto. El año pasado, el Oviedo marchaba a estas alturas de la Liga undécimo, con 4 puntos más que los actuales. El conjunto de Ziganda logró sumar 7 victorias consecutivas y, aunque estuvo cerca, ni así logró meterse entre los seis primeros. Ahora, además, los de arriba llevan mayor ritmo de puntos.

Da la impresión de que más por sensaciones que por el estudio de los números, Cervera opta por un discurso menos ambicioso, más ligado a la realidad. "¿Estar en tierra de nadie? Es más triste que complicado. Cuando firmé aquí tenía una misión clara, así me lo dijo el club, pero luego ves al equipo cómo se forma y te haces ilusiones. Pero es cierto que cuando hemos tenido un momento clave ese día hemos fallado. Al menos en el resultado. Y ahí se nos ha ido. Siempre está el objetivo de mejorar y quedar lo más arriba posible. La derrota del otro día me dejó tocado, pero quiero dejar al equipo lo más alto posible". Y añade: "Por abajo parece que hay equipos que les costará, pero se meterán, o nos meteremos, alguno que no pueda sumar de tres. Todos los años pasa".

Por eso, toca reformular los objetivos y avanzar hacia metas más cortas. Fijarse retos a corto alcance parece una solución idónea para recuperar el ritmo en la Liga. Pero hay algo que no le permite a Cervera mirar hacia adelante. Un recuerdo reciente que, varios días después, le sigue atormentando: "El partido que me hace daño, el que no me deja dormir, es el del Burgos. El del Villarreal B, no; para mí fue de los mejores que hemos jugado, con ocasiones y llegadas. El de Burgos sí me duele por cómo sucedió. Fue una muy mala primera parte, en la que se veía que si pasaba algo era en contra. Dio la sensación de que incluso perdíamos el norte".

Cartagena es la siguiente parada en el camino. Un rival que llega al alza tras imponerse por un contundente 0-3 en Ipurúa, donde volvió a marcar el exoviedista Borja Valle. Como viene siendo habitual toda la temporada, al entrenador le toca lidiar con las bajas. Tiene previsiblemente siete para la cita en Cartagonova, aunque al menos recupera a Viti. Las ausencias seguras son los lesionados David Costas, Pomares (sufre una rotura fibras), Javi Mier, Hugo Rama y Borja Bastón y los sancionados Enrich y Jimmy. La duda se cierne sobre Dani Calvo, que ayer no trabajó con el grupo por enfermedad y se esperará hasta última hora para ver si puede viajar con sus compañeros.

Para el ataque, Manu Vallejo parece el elegido para ejercer de nueve, aunque el entrenador aseguró que tirará del filial para completar la lista. Enol Rodríguez, que esta semana ha trabajado con los mayores, podría ser la novedad. "Hay que pensar si salimos con dos puntas o lo hacemos con uno y con extremos y media punta", expuso el cántabro.

Para el medio también existen dudas. Jimmy es indiscutible para Cervera, encantado el técnico con su aportación para equilibrar el equipo. Para suplirle, el candidato más parecido es Mángel, otra de las apuestas del entrenador. Preguntado por otras alternativas, el entrenador abrió las puertas a Montoro mientras que rechazó que Koba o Camarasa pudieran ser de la partida.