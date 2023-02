"El equipo se va a salvar: va a ganar casi todo en casa"

Su primera experiencia en el fútbol femenino se cierra tras temporada y media con la sensación amarga de no haber podido pelear hasta el último momento por un objetivo, la salvación, en la que creía fielmente. Pero Álex Rodríguez (Oviedo, 1980) se queda con la experiencia vivida y el orgullo del trabajo bien hecho. El exentrenador del Oviedo Femenino atiende a LA NUEVA ESPAÑA para hablar de su ciclo en el club azul y las perspectivas de futuro.

–¿Cómo está?

–De ánimo bien porque me voy con la conciencia tranquila. Creo que el trabajo iba por el buen camino. Las jugadoras así me lo han transmitido: estaban convencidísimas de que lo íbamos a sacar adelante. No me esperaba la decisión.

–¿No?

–Me sorprendió porque en la primera jornada en la que caemos en descenso hay una reunión en la que nos muestran el apoyo hasta final de temporada. En muchos campos nos decían "qué bien jugáis y que poca recompensa lleváis". Me dio mucha pena por mi hijo Raúl, que tiene 12 años y lo vive mucho. Lloró mucho cuando se enteró de la noticia, pero ya le expliqué cómo funciona el fútbol.

–¿Le había pasado antes?

–Nunca. En 18 años entrenando nunca me habían despedido. Ya me han dicho varias veces eso de que "uno no es entrenador hasta que lo despiden".

–¿Cómo fue la despedida?

–Emotiva. Pude hablar con ellas. Ahí noté la diferencia con un vestuario masculino. Son más extrovertidas, expresan más sus sentimientos. Hubo lágrimas.

–¿Qué le faltó al equipo?

–Gol. Y encontrar la razón de por qué un error nuestro costaba puntos y uno de los rivales no lo aprovechábamos. El gol se paga y es una Liga muy competitiva.

–¿Cree que se salvará?

Totalmente. Van a ganar casi todos los partidos en casa, eso seguro. Y si pueden rascar algo fuera estará hecho.

–¿Le sorprendió el nivel de la competición?

–No, porque el año pasado hubo una quita muy fuerte. Es como si se hubieran eliminado los equipos de menos nivel. Todas las jornadas te tocaba un rival de nivel.

–Lo que más le sorprendió.

–El profesionalismo de algunos equipos. Clubes con dinero, que entrenan por las mañanas, con cuerpos técnicos amplios, con futbolistas que viven de ello… Con estructuras de equipo élite.

–¿Económicamente, está el Oviedo en condiciones de pelear con esos equipos?

–No. Ahora mismo, no.

–¿Y cómo se sobrevive?

–No equivocándote con los fichajes y que no haya lesiones, que fue algo que cuidamos mucho (con Dani Balbín de preparador físico). Este año solo tuvimos una lesión muscular.

–¿Qué valoración hace de su primera experiencia en el fútbol femenino?

–Muy buena, he aprendido cosas que me van a ayudar en mi vida personal y profesional. Por ejemplo, que puedes tener una relación entrenador-jugadora de mucha confianza y honestidad. Y que teniendo buenos vestuarios puedes lograr los objetivos.

–¿Qué diferencias ve con el masculino?

–La forma de entrenar. Por ejemplo, el entrenamiento de los lunes. En el fútbol masculino muchos aprovechan para ir a la clínica y no entrenan. Aquí todas trabajan. Tienes que mandar tú a alguna a la clínica.

–¿Lo que más le llamó la atención?

–El poco apoyo que recibe el fútbol femenino. Salvo excepciones, recibe poco cariño.

–¿Le costó adaptarse a un fútbol que quizás no conocía tanto?

–Tuve que echar horas, no sé cuántos partidos vi en los primeros meses. Priorizo ver fútbol femenino, aunque también me gusta ir al Tartiere, pero si tenía que quedarme en casa viendo un par de partidos lo hacía.

–¿Encontraba tiempo para todo?

–Es complicado porque los entrenamientos hay que prepararlos diariamente. Trabajo de profesor en un colegio en Trubia y, además, estoy preparando unas oposiciones. Y está la familia, por supuesto.

–¿Y ahora?

–No me cierro ninguna puerta. Te soy sincero, hace algunas semanas me ofrecieron un banquillo de Tercera. Era la segunda vez que me ofrecían ese banquillo y es un destino que me seduce. Hablé con el Oviedo, les dije que si me veían en la cuerda floja que fueran francos, que no quería rechazar esa oportunidad y luego quedarme en la calle en unas semanas. Me dijeron que la confianza era plena hasta el final de temporada.

–¿Sus prioridades?

–Me gustaría entrenar otra vez en Tercera (ya lo hizo en el Mosconia) pero si me saliera algo interesante en un femenino de fuera también lo valoraría.