Álvaro Cervera: "Es la peor primera parte que recuerdo en mi carrera deportiva"

Álvaro Cervera, entrenador del Real Oviedo, mostró tras la derrota ante el Cartagena su enfado con la primera parte que firmaron los azules, la que calificó como "la peor primera parte que recuerda en mi carrera deportiva".

Análisis del partido. "Tengo que hablar poco porque luego me arrepiento de lo que digo".

La primera parte, desastrosa. "Es un desastre y el principal culpable soy yo, por poner el equipo que pongo. Es un desastre, no solo en juego, sino en todo lo que lleva un partido. En la segunda lo que nos pasa lo de siempre, tiramos de corazón, pero nos falta un poco de calidad. Nos faltó suerte de cara al gol, pero dejamos muchas contras y es ir otra vez a remolque. La primera parte es lo peor que he visto en muchísimo tiempo, la segunda fue más dividida".

¿Decepción con los jugadores? "Me voy decepcionado con el partido. Conmigo sobre todo, no con los futbolistas. Si alguien se equivoca soy yo. De las cosas buenas se debe aprender y de las malas también. Yo saco conclusiones".

Alguna buena sensación. "Los momentos buenos son cuando el marcador ya está en contra. El partido se juega como ellos quieren. Les hicimos un gol, pero luego no tuvimos la habilidad para hacer más ocasiones. No creo que la segunda parte esté mal jugada, pero íbamos perdiendo y eso es lo que no quiero".

¿El peor partido del Oviedo de Cervera? "De toda mi carrera deportiva es una primera parte que no me cuadra mucho. He visto cosas que cuesta asimilar mucho, pero no las puedo concretar".