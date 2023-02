Borja Valle, exjugador azul: "En Cartagena no existe la presión y eso a veces puede beneficiar"

Borja Valle (Ponferrada, 30 años) es una de las amenazas del Cartagena, que recibe esta noche al Oviedo en el estadio Cartagonova (21.00 horas, Movistar). Será un partido especial para el atacante, que estuvo en el Oviedo en dos etapas. La más gloriosa fue la primera: ascenso a Segunda División en Cádiz y vuelta al fútbol profesional entre 2014 y 2016. Regresó cinco años después y jugó media temporada en 2021, aunque no se hizo con la titularidad y el equipo no se metió en play-off. Valle está en una etapa madura de su carrera y dice ser feliz en el Cartagena, donde suma cinco goles. Si hoy marca, no lo celebrará.

–¿Cómo le va la vida?

–Bien, estoy contento. Llevo una vida muy tranquila y el Cartagena es un club muy normal. No hay un objetivo excesivamente ambicioso porque somos el 17.º presupuesto de Segunda División. Aquí se trabaja en base a la ilusión, no a la presión.

–¿Cómo acaba ahí?

–Llevaban dos años detrás. Manolo Breis, el director deportivo, me llamaba mucho, pero en el mercado del verano de 2021 decidí irme a Dubái. Él se quedó con las ganas de ficharme, yo también, y tras mi paso por Alcorcón todo se hizo rapidísimo. El 8 de julio estaba en Cartagena.

–El fútbol en Dubái es…

–Completamente diferente al europeo. No hay tácticas, no hay basculaciones, ni los equipos tienen un objetivo común. Hay buenos jugadores, pero hasta ahí.

–¿Notó el cambio?

–Mucho. Fue muy brusco, porque si tienes ilusión por competir a un nivel alto se te puede hacer muy duro. Los entrenamientos, la escasa ambición…No encontré lo que esperaba, porque yo seguía con la ilusión de competir allí.

–¿Qué se encuentra en Cartagena?

–Un club en crecimiento absoluto. Desde que llegó el presidente y el director deportivo han mejorado sus registros año a año. Tienen ilusión, ambición, y como decía antes presión cero.

–Usted ha competido en el Deportivo, en Primera, y en el Oviedo, clubes con mucha masa social, ¿no lo echa de menos?

–Lo llevo bien. Hay momentos de la temporada en los que se agradece no sentir la necesidad de ganar sí o sí. A veces te puede beneficiar. Se trabaja desde la ilusión y, para mí, estamos en una situación privilegiada.

–Ha jugado en muchos clubes en los últimos años, ¿ha encontrado su sitio?

–No lo sé, no lo sé. Tengo contrato aquí y estoy contento, pero estoy muy lejos de mi gente. Tendré que valorar todo. En lo deportivo estoy muy feliz. He jugado prácticamente todo, me siento importante y valorado y me identifico con el estilo del míster. Al final eso es lo básico para un jugador.

–¿Cómo es la vida cuando se cambia casi cada año de ciudad?

–Cuesta mucho y a medida que van pasando los años se me hace más pesado. Me fui de casa con 18 años y prácticamente no he vuelto desde entonces. Con el nacimiento de mi hijo se me hace más pesado todavía, pero el fútbol es así.

–Defina el juego del Cartagena.

–Somos un equipo alegre. El míster siempre lo dicen en las ruedas de prensa. Dentro de nuestro desorden tenemos cierto orden y a veces aparecemos en zonas de ataque que no son habituales. Estamos convencidos de lo que hacemos. La definición es equipo alegre.

–Vamos, lo contrario que el Oviedo…

–(Se ríe). Somos estilos completamente diferentes, sí.

–¿Qué partido imagina?

–Super complicado y con pocos goles, porque el Oviedo es un equipo muy muy difícil de batir.

–¿Cree que el Oviedo actual se parece al de hace tres años, cuando estuvo usted?

–No creo que los estilos de Cervera y el Cuco sean en absoluto diferentes. Son conjuntos complicados de batir, que te lo ponen muy difícil a balón parado y que compiten.

–¿Sigue llevándose con el Cuco?

–Tengo una relación personal maravillosa con él. Hemos separado el tema deportivo del personal, que para mí está reñido. Puedo decir que el Cuco es de las personas con las que mejor relación mantengo.

–Y eso que no era titular…

–Para mí por un lado están las personas y por otro lado están las decisiones deportivas que puedan tomar.

–Cervera.

–No lo conozco mucho, me he enfrentado a él alguna vez, pero su carrera es impecable.

–¿Qué falló en su segunda etapa en el Oviedo?

–A nivel personal me sentí un privilegiado. Pude jugar más o menos, pero estuve bien. Para mí fue positivo, aunque me quedé con el gusanillo de jugar con afición en el Tartiere. Firmé con el Oviedo porque me hacía ilusión. A nivel deportivo, el objetivo era estar arriba y no pudo ser, pero me siento orgulloso.

–¿Sigue al Oviedo?

–Estoy muy pendiente y me entero de todo lo que pasa. Tengo muchos amigos. Como Dani Bautista o Jimmy, que me parece un tipazo y coincidimos en la misma idea de ver el fútbol.

–Si mete, ¿lo celebrará?

–No celebro los goles que meto a clubes en los que estuve. Yo lo entiendo así, me parece más ético y de respeto al rival y no me saldría.