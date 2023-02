El centro del campo que trae de cabeza al Oviedo

El quebradero de cabeza principal tiene lugar en la delantera. Ni Bastón, ni Enrich, ni Obeng, claro, ya en el Huesca de Ziganda. Pero no solo ahí están los problemas. El Oviedo afronta esta noche en Cartagena un partido clave y Cervera tendrá que recomponer su once tipo. Hay bajas en todas las líneas salvo en la defensa y el centro del campo vuelve a ser una preocupación para el técnico. Su pareja estrella, Luismi y Jimmy, no podrá repetir por la sanción del ovetense, que cumple ciclo de tarjetas. Para entender lo que afecta esa ausencia en el plan de Cervera basta con ir a los datos.

Jimmy llevaba doce partidos seguidos de titular. Luismi acumula siete, pero con un matiz: solo se perdió uno por sanción. En global: siempre que ha estado disponible el andaluz ha sido titular. Por eso encontrarle a Luismi un compañero de garantías es un reto. El principal candidato para esta noche es Mángel, que aportaría un perfil más defensivo, pero también está Montoro, en busca de su nivel, que ante el Burgos salió en la segunda mitad. Camarasa, en cambio, fue descartado por el propio Cervera para el centro del campo durante la semana. Veremos. Decida lo que decida el Almirante, el centro del campo sigue siendo la línea con más debate interno en el Oviedo actual. En el club consideran que "el no remplazo" de Brugman es una de las claves que explica la irregularidad de este año. El medio uruguayo fue el hombre que dirigía al Oviedo desde la medular y su adiós, aunque no pilló a club imprevisto, provocó un boquete que todavía hoy se intenta tapar. Por eso el Oviedo fichó sobre la bocina a Camarasa, hoy y ahora una incógnita por su estado físico. A ello se suma la lesión de Mier. La sensación en el club es que ha faltado durante todo el año un medio que lleve rápido el balón a las bandas, lo que pide Cervera. Rama, que vuelve hoy a una convocatoria, ya es un hombre de banda aunque empezó el curso como pivote. Ni Luismi ni Jimmy, los indiscutibles, tienen ese perfil, y Montoro ha tenido muchos problemas físicos. Según se barrunta en el Oviedo, el profundo problema de la falta de gol empieza ahí, en la ausencia de alternativas en la medular, una zona que Rubén Reyes creía capital en su etapa en el Oviedo. De hecho, el antiguo director deportivo, casualidades, tenía en su agenda a Pepe, mediocentro portugués del Cartagena, como alternativa a Brugman. Los pronósticos más positivos en el Oviedo es que Camarasa esté a punto para lo que resta de Liga y pueda luchar por un puesto de titular. Esa es la esperanza que se tiene en la entidad para lograr algo más que la permanencia.