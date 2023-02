Habla Sequeira tras su tanto ante el Cartagena: "No hablamos con Cervera tras la derrota, no lo vimos"

Cuando Leonardo Sequeira aterrizó en Oviedo por mediación de Pachuca estuvo "a prueba" casi un mes. Luego, Cervera apoyó su fichaje tras verlo en El Requexón.

Cuentan en el club que el técnico del Oviedo lo hizo por un motivo muy concreto: Sequeira le daba alternativas en las segundas partes, sobre todo si el partido se complicaba. Además, el argentino es un jugador hecho. Tiene 27 años. Aunque no conocía el futbol europeo, sí tenía experiencia. Nada que ver con Marcelo Flores, ya en el ostracismo. Sequeira salió ante el Cartagena para animar el partido y lo hizo. Empezó en la banda y acabó de nueve, metiendo un gol de ariete puro, tras enganchar un cabezazo después de un centro preciso de Bretones. Con Sequeira enchufado el abanico de posibilidades de Cervera aumenta. Más aún, teniendo en cuenta que Bastón está lesionado. ¿Podría el extremo argentino cambiar de registro y suplir al "pichichi?". El protagonista lo ve así. "Cuando llegué al Oviedo dije que mi posición natural es extremo derecho, pero puedo adaptarme por la izquierda y también de segundo delantero. El míster vio que podía entrar ahí a echar una mano. Donde me toque jugar lo haré, puedo adaptarme al ataque y lo intentaré hacer de la mejor manera posible", dijo Sequeria en la zona mixta de Cartagonova, con LA NUEVA ESPAÑA como único medio asturiano desplazado a tierras murcianas.

El tanto supone energía para Sequeira, que fue titular ante el Villarreal B y dejó buenos minutos ante el Burgos. En ambas citas cayó el Oviedo. "Mi gol supone confianza, estoy tranquilo, trabajando con todos mis compañeros. En la segunda parte lo intentamos y casi empatamos. El gol implica que esté más seguro para seguir sumando y aportar a mis compañeros", recalcó.

Sequeira, como hizo Cervera, se mostró crítico con la puesta en escena del equipo, pero aún así defendió que en la segunda parte el empate estuvo cercano. "Fue un primer tiempo raro t no salieron las cosas: No nos encontramos. En el segundo tiempo cambiamos el chip, salimos a buscar el partido y casi lo conseguimos".

Sobre el cabreo de Cervera, evidenciado en la rueda de prensa, el extremo quiso quitar hierro. "Nosotros no hablamos con él, no lo vimos. Insisto en que tuvimos situaciones en el primer tiempo para empatar, la de Moro y alguna más. Tenemos que corregir los errores durante le semana y llegar lo mejor posible al próximo partido ante el Albacete", recalcó. Los jugadores no vieron a Cervera tras el partido por una sencilla razón: los vestuarios del cuerpo técnico y de la plantilla están separados. Sequeira también explicó lo que le pide el entrenador durante la semana y el motivo por el que aprobó su fichaje. "El míster me pide que me desmarque y que busque diagonales. También que luche por todos los balones y que pelé. Eso es lo que intento hacer todos los partidos". Para tranquilizar al oviedismo, Sequeira se esforzó en enviar un mensaje de unidad. "El grupo está muy unido en El Requexón y trabaja día a día al 100%. El primer tiempo ante el Cartagena fue malo y lo sabemos, pero también pudimos empatar. Nos vamos más tranquilos por lo que vimos en el segundo tiempo, pero hay que trabajar durante la semana".

Más allá de lo deportivo, el extremo azul también analizó su adaptación a Asturias en la que es su primera aventura lejos del fútbol sudamericano. "Me encuentro bien, muy contento en Asturias. Estoy con mi esposa y con mi hijo en Oviedo y llegar al fútbol europeo es un desafío para mi carrera y muy lindo para mí. Estoy tratando de disfrutar de mis compañeros y dar lo mejor de mí. Mi familia está tranquila, en Oviedo estamos fenomenal, porque es una ciudad hermosa y apta para vivir", remató Sequeira, que luchará por ser titular ante el Albacete.