Un socavón inesperado en el Oviedo: jugadores tocados y posibles cambios

No es que hayan saltado las alarmas, pero nadie se esperaba este bache en el Oviedo. La preocupación es palpable tras el coscorrón en Cartagena (2-1) no tanto por los resultados, que también –tres puntos de los últimos doce–, sino más bien por el método. La caída en Cartagonova impactó en el club, en la plantilla y en el oviedismo. Hace solo dos semanas, el Oviedo volvía a Asturias tras vencer en Málaga, Vallejo debutaba de titular con gol y el equipo miraba más arriba que para abajo. La renovación (o no) de Cervera pasó al primer plano tras el mercado de invierno y la victoria en La Rosaleda, que revitalizó al Oviedo. Solo quince días después, en el Oviedo se rumia que más vale salir de esta mala racha pronto y afrontar el final de Liga con tranquilidad. Es decir: llegar pronto a los cincuenta puntos. Ahora mismo, no se pide nada más, con la visita de Jesús Martínez a la vuelta de la esquina. Sea como sea, la caída en Cartagena supondrá trabajo extra para Cervera y le invita a hacer cambios profundos. El descenso está ahora a cinco puntos.

El Almirante, sincero. Cervera es un técnico muy diferente a Bolo, su antecesor. El bilbaíno tenía trato directo y fluido con la plantilla. Muchos jugadores son sus amigos. El gaditano, todo lo contrario. El entrenador del Oviedo prefiere marcar distancias. La experiencia le dice que es lo mejor. Cada uno, a lo suyo. Eso le permite una mayor sinceridad cuando toma la palabra. Tras la derrota en Cartagena, Cervera no se dirigió a sus futbolistas, no suele hacerlo tras los partidos. En la sala de prensa fue lapidario: "Es la peor primera parte que recuerdo de mi carrera deportiva". El técnico se mordió la lengua y su mensaje, según se interpretó después en buena parte del vestuario, iba más dirigido al comportamiento colectivo que al individual. Su decepción era mayúscula. Será mañana en la vuelta al trabajo cuando el entrenador analice con la plantilla los motivos de los males del equipo. Koba, uno de los señalados. Aunque Cervera no dio nombres, sí tomó decisiones que dejan claro su forma de pensar. Koba fue el primer cambio en Cartagena. Ni siquiera salió en la segunda parte. Por el francés entró Enol, del Vetusta. Poco antes, Cervera ya le había cambiado de posición. El equipo no estaba presionando bien y el francés entonces se ubicó en la banda, con Viti por dentro, dando más presión al equipo. Koba no estuvo mal con balón, pero llegó tarde a la presión y Cervera se desesperaba en la banda. En el Oviedo se da ya por hecho que el francés va ir a la nevera. Su calidad no se discute, pero sí su adaptación a lo que pide el entrenador. Con Cervera tiene cerrada la puerta a jugar en el centro del campo y los últimos partidos, en banda y detrás del punta, han dejado dudas. El reto del técnico es sacar su mejor versión. ¿Un cambio en el centro del campo? La derrota del Oviedo en Cartagena dejó al descubierto un gran boquete en el centro del campo. Detrás de Jimmy y Mángel se colaban los jugadores de talento del Cartagena: Valle, Jairo, Ureña... La lectura es sencilla: dos jugadores de contención no garantizan restar más balones. Cervera cambió de sistema al descanso. Mudó a un 4-3-3 con, novedad, Montoro y Camarasa de interiores. Y ahí el Oviedo apareció. A Cervera no le convenció del todo, y decepcionado por el primer tiempo, dijo que el control de balón fue más por el momento del partido que por la mera propuesta en sí. Pero con Camarasa, Montoro, Jimmy, Koba, Luismi, Mángel y a la espera de Mier, un sistema de tres medios podría entrar en los planes de Cervera. Los minutos esperanzadores de Borja Sánchez. Borja Sánchez regresó dos meses después. No jugaba desde diciembre, ante el Granada. Llevaba recuperado dos semanas, pero Cervera prefirió ir despacio. En Cartagena jugó veinte minutos, lo que coincidió con los mejores momentos del Oviedo. Entró por Moro, fichado sobre el papel para ser revulsivo y no titular. En el Oviedo no hay dudas internas: en el momento que el ovetense está bien se le espera para ser titular. En un equipo con necesidad de talento, Borja "da registros diferentes", aseguran en el club azul. El equipo tiene más de una semana de descanso hasta el partido del domingo. Quizá, con Jesús Martínez de testigo en el palco, el "10" vuelva a la titularidad.