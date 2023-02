El Oviedo volvió esta mañana al trabajo en El Requexón tras la derrota ante el Cartagena, que ha dejado mucha preocupación en el oviedismo. Antes de la sesión Dani Calvo, peso pesado de la plantilla y uno de los capitanes, analizó la situación del equipo. Sus palabras fueron en consonancia con las de Cervera, técnico azul, que dijo que la primera parte del Oviedo fue de lo peor que vio en su carrera deportiva. El defensa aprobó sus palabras, aunque dijo que todavía no habían hablado con él del partido. Estas fueron las declaraciones de Calvo.

Lectura del partido

"Lo hemos digerido, pero fue una imagen irreconocible. La primera parte fue desastrosa y tenemos que aprender de ello para que no vuelva a pasar. Puedes estar mejor o peor, pero el carácter y las ganas no se pueden perder nunca. En ese sentido, eso nos paso factura. No tuvimos la intensidad que requiera la categoría, no se puede volver a repetir".

Objetivo del equipo

"Hablamos hace un mes de un objetivo más ambicioso, pero ganas o pierdes y cambia rápidamente. Es frustrante afrontar la realidad. Tenemos que pensar el partido del domingo es vital para acercarnos a esos 50 puntos. Yo creo que a estas altura o peleas por arriba o peleas por abajo. Tenemos que salir de ahí cuanto antes, sumar 50 puntos y no pasar apuros".

Cervera

"El míster es un entrenador de pocas palabra. Hasta ahora no hemos hablado nada del partido".

Volver a ganar

"En casa teníamos una línea buenísima. Pero los dos últimos partidos no nos han salido las cosas, especialmente en el del Burgos, que fue un partido raro. Tenemos que recuperar esa línea que teníamos en casa. Vamos a ir a ganar el partido".