Sequeira, Borja y Camarasa: tres razones para el optimismo en el Oviedo

Fue apenas un suspiro, un paréntesis en medio de una noche negra, pero también una tabla a la que agarrarse en un momento de zozobra. El Oviedo cayó en Cartagonova (2-1) en otra actuación pobre, de las que cabrea al aficionado y hace preocuparse seriamente al entrenador. Es la tercera derrota en cuatro semanas y sirve, al menos, para dejar las cosas claras: el único objetivo posible es alcanzar los 50 puntos que dan teóricamente la salvación. Asumido el mal momento, la caída en Cartagena deja una pequeña rendija abierta a la esperanza con los últimos 20 minutos en los que, entonces sí, el Oviedo fue mejor que su rival, obligado por un resultado adverso y con algunos nombres propios que destacaron.

El primero es el de Leo Sequeira. El argentino, aterrizado en el mercado de invierno a propuesta de Pachuca, y con el visto bueno de Cervera, estrenó su cuenta anotadora en España con un buen cabezazo. La rosca de Bretones desde la izquierda buscaba a gritos un rematador y Sequeira pidió la vez elevándose y clavándola abajo, imposible para el meta local. El gol sirve para confirmar la mejora observada en el atacante en las dos últimas semanas. Le costó al principio a Sequeira conectar con la competición. Venía de México, con un ritmo mucho más bajo, y acumulaba semanas desconectado por el fin de la competición azteca.

Cervera le empleó en las segundas partes en enero en unas intervenciones discretas, que no dejaron huella. Fue titular ante el Villarreal B y se le vio inconstante y algo perdido. Pero las dos últimas jornadas han evidenciado una mejoría. Contra el Burgos ayudó arriba a generar situaciones cerca del área rival. Estuvo cerca de igualar con un centro que se envenenó desde el flanco izquierdo. En Cartagonova siguió un guion similar, agitando al equipo cuando parecía languidecer, peleando cada disputa y con la guinda del gol. Su polivalencia, puede actuar en banda o arriba, le concede opciones para aspirar al once.

Otro que pide minutos es Borja Sánchez, demostrado ya que la lesión es cosa del pasado. Ante el Cartagena, en un periodo corto de tiempo, mostró que el juego siempre se carga en su banda cuando está en el campo. Buscó la pelota, combinó y puso centros. La temporada no está siendo sencilla para el canterano y Cervera se ha propuesto no cargarle de presión y respetar escrupulosamente los plazos de las recuperaciones, pero la deriva del equipo en ataque hace que su participación sea absolutamente necesaria. El equipo sigue teniendo una plaza sin dueño en la izquierda y la aportación de Borja se hace imprescindible para desatascar al equipo. Puede que haya llegado su hora de asaltar el once.

El último nombre propio que permite una sonrisa es el de Víctor Camarasa. Su último partido profesional había sido el 21 de enero de 2022, en el campo del Espanyol defendiendo la camiseta del Betis. Casi trece meses después volvió a participar y dejó buenas sensaciones.

La favoreció el contexto, con el Oviedo monopolizando la pelota ante un rival encerrado y estuvo arropado en el medio, pero se puede intuir en él a un futbolista de primer nivel. No existen dudas futbolísticas sobre su aportación al equipo, la única incertidumbre radica en su estado físico. Parece que Cervera irá dándole progresivamente minutos hasta que alcance un estado de forma óptimo.