Joseba Aguirre fue presentado ayer en Tensi como nuevo entrenador del Oviedo Femenino, respaldado por Martín Peláez, presidente del Oviedo; por José Moro, presidente del Femenino, y por Marcos Suárez, director deportivo. Aguirre, que fue campeón de Liga con el Athletic de Bilbao en 2016 y director deportivo en Lezama, llega con el reto de salvar al equipo azul del descenso en los últimos diez partidos. El técnico se mostró ilusionado por su llegada y la explicó así: "El Oviedo tiene algo muy importante: personas que quieren mucho al fútbol femenino, porque la apuesta de Pachuca es importante. Las relaciones ya eran buenas y con gente que trata igual al fútbol femenino que al masculino poco hay que pensar. Vengo con la misma ilusión con la que vienen los dirigentes. El objetivo es salvar al equipo".

Aguirre, que fue jugador profesional, jugó en el viejo Tartiere y quiso ponerse en el lugar de sus jugadoras. "Me he encontrado a un grupo unido, con muchas ganas. He estado sentado donde están ellas, he sido jugador y cuando viene un entrenador nuevo se tiene ilusión. El cambio siempre viene para mover el árbol, pero tampoco quiero romper muchas cosas, tengo tres semanas para trabajar y es importante aportar nuestro granito de arena". Aguirre, que trabajó hasta el pasado verano en el Athletic de Bilbao, digo estar atento a Primera RFEF, donde compite el Oviedo, y se definió como un entrenador con estilo norteño. "Balón a banda, centro, y remates". Además, también dio una clave sobre lo que busca en el equipo: "Me he encontrado a gente con ilusión y con ganas. Hay calidad, pero muchas veces con la calidad no da. Hace falta trabajo cuando no se tiene el balón. Hay que apretarlas, y si sacan lo otro salvaremos la categoría. Hay una apuesta por el fútbol femenino y vamos para adelante. Son diez finales y tenemos que dar lo mejor de cada uno", recalcó.

Además, dijo poder adaptarse perfectamente a las instalaciones del Femenino: "He estado diez años trabajando en el fútbol femenino, pero también estuve en un equipo de barrio, el Pauldarrak. A lo bueno te acostumbras fácil, pero no es un cambio radical. Las deficiencias las suplen la ilusión. Pachuca la tiene y la gente que lo rodea, también".

Antes de que tomase la palabra Aguirre, los directivos azules ofrecieron sus impresiones. Martín Peláez, presidente del Oviedo, dijo que "para el Grupo Pachuca es muy importante el fútbol femenino y Aguirre tiene mucha trayectoria en el fútbol y estamos contentos por esta llegada. En el Oviedo hay muchos frentes abiertos, uno de ellos es el Oviedo Femenino. Tenemos que encararlo y tenemos que hacer un gran proyecto. Los momentos se irán dando".

José Moro, por su parte, recalcó que Aguirre es un entrenador "referente, que ganó una Liga" y que "la plantilla está muy unida para lograr la salvación". Un discurso similar tuvo Marcos Suárez, director deportivo, que además agradeció el trabajo de Álex Rodríguez, ya extécnico, y aseguró que la idea del club es lograr la permanencia y luego hacer un proyecto a largo plazo de la mano de Aguirre.