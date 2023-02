¿Qué fue de Olmes? Un fichaje azul que ni siquiera debutó: "Creo que podría haber aportado en el Oviedo"

Olmes García (Istmina, Colombia, 1992) tiene una historia en el Oviedo que cuanto menos es curiosa: fichó por el equipo azul en enero de 2018 para dar más mordiente al ataque y ni siquiera llegó a debutar. Fue un fichaje sin minutos. Tuvo una lesión nada más llegar a Asturias, procedente del América de Cali, y una vez recuperado Anquela, que lo había visto por vídeos, no le dio la alternativa. Tras jugar en el Oviedo volvió a Colombia y luego estuvo en el Pallokerho-35, de Finlandia. Ahora juega en Ecuador.

–¿Qué es de su vida?

-–Estoy jugando en el Gualaceo, de la Liga de Ecuador. Ahora estamos haciendo la pretemporada del campeonato. El curso pasado estuve en Finlandia y me encontré cómodo, haciendo goles, pero cuando acabó la temporada me surgió la opción de ir a Ecuador y me pareció buena.

–Ha estado en Colombia, Estados Unidos, Finlandia, España y Ecuador.

–Así somos los futbolistas, donde haya trabajo allí vamos. Yo ya estoy acostumbrado a conocer nuevas culturas y diferentes formas de entender el fútbol, un deporte donde se habla el mismo idioma. El fútbol sudamericano es fuerte y rápido. Los dos me gustan, yo me adapto a lo que me toca.

–¿Qué recuerda del Oviedo?

–Fue una etapa muy bonita. Oviedo era una ciudad linda y la gente muy educada. El momento deportivo fue difícil porque tuve una lesión y luego ya no pude debutar. Pero la experiencia vital fue buena.

–¿Le había pasado alguna vez fichar por un equipo y no debutar?

–Para nada, fue la primera vez que me pasó. La lesión fue lo que me mató, pero lo asumo como una experiencia más de la vida. Fiché por el Oviedo como cedido con opción de compra y no pude demostrar todo lo que tenía para ayudar al equipo. Pero insisto: fue lindo estar ahí y conocer personas importantes.

–¿Cómo se fraguó su llegada a Oviedo?

–Jugaba en el América de Cali, que es uno de los grandes de Colombia, y mi temporada había sido muy buena. Cuando me dijeron de ir al Oviedo quería quedarme en el América, pero el presidente y el dueño me dijeron que era una buena oportunidad irme a Europa. Quería demostrar que podía triunfar en Europa.

–Se recuperó de su lesión y no logró debutar.

–Cuando me recuperé quedaban uno o dos partidos y ya se había ido casi toda la temporada. Estuve mucho lesionado y el equipo se jugaba cosas importantes y era difícil entrar en esa tónica. Mi lesión era fuerte, me afectó al tobillo y a la tibia. Tenía pensado operarme, pero después me dijeron que no.

–¿Qué tal se llevaba con Anquela, el técnico del Oviedo por aquel entonces?

–Con el técnico estuve bien, era un hombre con mucho temperamento, pero bien.

–¿Cree que podría haber aportado?

–Sí, creo que podría haber aportado más. Iba con muchas ganas, había hecho goles en América y seguro que hubiese sido de ayuda. Además, en aquel momento al equipo le faltaba gol.

–¿Con qué se queda del Oviedo?

–Era un equipo muy profesional, con pautas muy claras. Desayunábamos todos juntos, luego al gimnasio, luego a entrenar. Se vivía todo muy en serio y la gente del club estaba muy encima. Con eso es lo que me quedó.

–¿Tiene contacto con gente de Oviedo?

–Claro, tengo muchos amigos. Toché y Mariga me trataron muy bien y todavía guardo relación con mi casero en Oviedo, don Avelino, que me llevaba a los entrenamientos. Tengo muchas ganas de volver a Oviedo, porque es una ciudad linda.