Raúl Orvañanos, comentarista mexicano: "Pachuca puede implantar su modelo en Asturias, pero tiene que adaptarlo"

Raúl Orvañanos (Ciudad de México, 1947) podría ser algo así como el Michael Robinson mexicano. Con muchos matices. Orvañanos es uno de los rostros más conocidos del periodismo azteca después de haber tenido una pequeña carrera en el fútbol como guardameta. Es presentador de un programa deportivo en Fox Sports, "Foxgol", y también trabaja en Radio Fórmula y "Marca Claro". Orvañanos, buen conocedor de los entresijos del fútbol mexicano, es uno de los cientos de periodistas que se desplazará a Oviedo para estar presente en la votación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, que organiza el Grupo Pachuca, el próximo 27 de febrero. Orvañanos charla de lo que supone esa cita y también de su propia historia personal

–Jugó contra Pelé.

–¡Y le paré unos dos o tres cabezazos! Recuerdo que tuve una buena actuación ese día que se hizo famosa. Yo jugaba en el Atlante y nos enfrentamos en un amistoso al Santos de Brasil. Ni siquiera pensé que fuese a jugar aquel día. Sin embargo, ya se quedó como uno de mis mejores recuerdos.

–Su carrera como futbolista fue muy atípica.

–Jugué en tres equipos: Atlante, Zacatepec y Atlético Español, pero en el último hubo problemas con la directiva. Como nunca me gustaron las injusticias, me eché a un lado. Me involucré en la publicidad y en los medios, pero siempre eché de menos jugar al fútbol, que ha sido el mejor trabajo de mi vida. Fueron solo seis o siete años, pero muy intensos. Incluso tuve la oportunidad de ir convocado con la selección

–Y acaba siendo uno de los rostros más conocidos de los medios

–La verdad, jamás lo hubiese imaginado. Siempre anhelé ser futbolista y luego se dio esto. Fue subiendo y subiendo en un medio más complicado de lo que es ahora y me hice un lugar.

–¿Cómo empezó?

–Lo primero que hice fue ser reportero de un "noticiero" (periódico). Iba a los campos a hacer las noticias y buscaba noticias e información. Quería tener exclusivas, que es lo que quieren todos los reporteros. De ahí me pusieron a trabajar en los campos, durante las retransmisiones por televisión y así fue dándose todo. Luego ya empecé a narrar y en la actualidad, desde hace años, estoy en Fox Sports, en el grupo Fórmula y también en "Marca Claro". En México me conocen por ser el narrador y el conductor de un programa de análisis, donde analizamos el partido.

–¿Cómo es la prensa deportiva en México? ¿Tiene similitudes con España?

–De la televisión deportiva en España conozco "El Chiringuito", incluso me invitaron a ir en alguna ocasión. Me parece un buen programa dentro de su estilo que ellos tienen, que básicamente es seguir de cerca al Real Madrid. Aquí es diferente, analizamos partido a partido desde un punto de vista táctico y analítico. Tenemos espacio para todos los equipos, aunque obviamente hay más interés por los grandes.

–¿Cuál es el equipo más mediático de México?

–Está entre el Guadalajara y el América. El primero es muy querido por la gente por su historia y el América pertenece a una empresa de televisión.

–¿Cómo es la rivalidad?

–Similar a España, pero con matices. Hay un clásico nacional: el Guadalajara-América, y luego también hay clásicos regionales, lo que serían derbis en España. Hay enfrentamientos interesantes, como el Rayados-Monterrey. Es similar a lo que se ve en España.

-¿De dónde viene la de Pachuca-Orlegi?

–Ambos grupos trabajan muy bien, potenciando a jóvenes. Pachuca empezó más pronto apostando por esa filosofía y luego apareció Orlegi, con una idea parecida. La rivalidad nace, creo yo, porque ambos hacen algo similar y los dos líderes, Jesús Martínez y Alejandro Irarragorri, han chocado. En este momento, además, ha habido polémica por el nombramiento del seleccionador mexicano e Irarragorri ha perdido algo de popularidad porque mucha gente piensa que él influye en esas decisiones. Jesús Martínez cuenta con más simpatía, porque se apartó, creo que de forma inteligente, de esas decisiones que mucha gente en México no comparte.

–¿Tiene arreglo?

–Lo dirá el tiempo. Los dos son personas decentes, que nunca se han insultado y han tenido respeto. Ahora será cuestión de ellos. Pachuca es una fábrica de futbolistas. En casi todos los equipos mexicanos hay jugadores de Pachuca y además le dan un valor brutal a la parte académica, con la escuela y la academia, que potencia la labor social. Orlegi apareció después, pero busca algo parecido con éxito.

–Jesús Martínez es…

–Un enamorado del fútbol que fue descubriendo y encontrando situaciones que nunca se imaginaron en México. Una Universidad, un centro deportivo, un hospital… Todo gira alrededor del fútbol y eso es difícil. Ha conseguido asociar al fútbol con Pachuca y ahora lo mismo hace en León. Pachuca tiene muy buena imagen en México.

–Arturo Elías.

–Arturo Elías es un ejecutivo apasionado del fútbol. Estuvo en Pumas y lo hizo campeón. Él se manifiesta seguidor de Pumas. Es un buen tipo, pero tiene una ocupación que le impide estar en el fútbol.

–Alejandro Irarragorri.

–Un presidente y dueño de un grupo que trabaja muy bien y ha encontrado la forma de hacer que los jóvenes lleguen a debutar en Primera. Es cierto que en México atraviesa un momento polémico porque mucha gente piensa que influye en ciertas decisiones de la selección y eso le ha restado popularidad.

–¿Ve capaz a Pachuca de desarrollar su modelo aquí?

–Se puede hacer en cualquier lado, lo único que habrá que adaptarlo. Pero claro que se puede y, de hecho, es una gran oportunidad para gente joven.

–¿Tiene mucho impacto el Salón de la Fama del Fútbol Internacional?

–Sí, es muy, muy importante. Aquí, en México, se transmite por televisión y los medios nacionales, de toda Sudamérica, le dan mucha importancia. Es algo muy serio y que permite que leyendas del fútbol viajen a México

–¿Qué puede suponer para Oviedo?

–Es bueno para la ciudad y parte de la idea de Pachuca de internacionalizar el proyecto. En una ocasión la votación ya fue en Madrid. He conocido a muchas leyendas en Pachuca: Pelé, Ronaldinho, Baresi… Y son gente agradecida de recibir el premio tras retirarse. En Oviedo, aunque solo sea la votación, habrá expectación.

–¿Qué va a hacer en Oviedo?

–Lo que más se me antoja es comer una buena fabada con almejas. Ya tuve la oportunidad de estar por Asturias, me encanta su comida y me encanta Oviedo.