El asombroso dato que delata la falta de gol del Oviedo y el análisis de los males del equipo

Se analizan las causas. Se entrena una y otra vez. Se habla durante la semana y se intenta corregir, pero es un hecho. El gol le está costando serios disgustos al Oviedo. La falta de él, más bien. El equipo azul atraviesa un bache importante –una victoria en cuatro partidos– que tuvo su última parada en Cartagena (2-1). El equipo de Cervera logró meter un gol pese al baño de la primera parte. Difícil pedir más, puesto que el equipo carbayón no ha logrado meter más de un gol en ningún partido. Cartagonova no fue excepción y lo que empezó como anécdota ya es una regla no escrita y única en el fútbol español. No hay ningún equipo en Primera o en Segunda que tenga esa marca. Todos, salvo el Oviedo, han logrado meter al menos dos goles en alguno de los partidos disputados en la competición doméstica.

El equipo carbayón ha sido incapaz, siendo una de las causas de los males del equipo en una campaña en la que se mira para abajo. El Oviedo lleva solo 18 goles: es el que menos mete de toda la categoría. Aun así, marcha lejos del descenso, prueba al menos de que la coraza defensiva está dando rédito. Hay un dato revelador sobre la pérdida de producción goleadora. A estas alturas del curso pasado el Oviedo había metido 33 goles, casi el doble que ahora. La falta de recursos arriba preocupa en el club y en el cuerpo técnico. También el acierto. En las últimas derrotas, ante el Villarreal B y el Cartagena, hubo una excepción respecto a otros partidos. El Oviedo tuvo más llegadas. Ante el filial atesoró al menos dos ocasiones y frente al Cartagena tuvo tres claras. El gol llegó tras un centro, ahí donde hace hincapié Cervera y donde, pese a aprovecharlos poco, el Oviedo destaca: es el tercero de la Liga que más envíos desde la banda realiza. En los análisis internos que hace el club se explica la falta de gol desde el centro del campo. Al Oviedo le cuesta un mundo trenzar jugadas, ha perdido fondo de armario respecto al año pasado y además ha estado sin Borja Sánchez durante gran tramo de la temporada. No es, aseguran en el Oviedo, cuestión de no tener un goleador: Bastón, ahora lesionado, lleva 8 tantos, casi la mitad de la cifra total. Con la lesión del madrileño, esta semana los focos vuelven a apuntar a Sergi Enrich, sobre el papel su sustituto, que lleva dos goles en la temporada El menorquín fue expulsado ante el Villarreal B por una airada protesta. "Un error", calificó Cervera lo sucedido. Está por ver si el Almirante, que planea cambio para buscar una reacción, vuelve a darle una oportunidad a Enrich, que dejó mal sabor de boca en la afición por aquella jugada. No le quedan muchas más opciones tácticas a Cervera: no hay otro delantero centro natural en el primer equipo. Sí en el Vetusta, con Masca en dinámica del primer equipo y esperando su turno para entrar en una convocatoria con Cervera. La otra opción, más improbable, sería volver a poner a Vallejo de nueve. Todos los cambios son posibles para romper por fin una racha negativa de récord y poder meter más de un gol.