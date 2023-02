Ya no se habla de retos ambiciosos en el vestuario del Oviedo y la culpa la tiene la mala racha por la que atraviesa el equipo. Los tres puntos sumados de los últimos doce hacen que solo se mire a la salvación, los famosos 50 puntos, o se intente con pequeños objetivos, ni levantar mucho la vista. Jimmy, uno de los capitanes, es de los que tiene los pies en el suelo: “Hay que ser realistas; estamos más cerca de los de abajo que de los de arriba”.

No obstante, el pivote llama a seguir peleando para escalar en la tabla. “Hay tiempo para revertir la situación, quedan 14 partidos y hay tiempo para todo. Hay que ganar partidos para escalar puestos. A mí me gusta que la gente este animada y si con una victoria nos van a empujar más y se ilusionan, pues mucho mejor. Los últimos partidos no se dio el mejor resultado posible y queremos brindarle a la afición una victoria el domingo e ir saliendo de esa zona de abajo”, explicó en la sala de prensa de El Requexón, antes de añadir: “No tememos que se haga larga la temporada, es más bien al revés. Si en casa ganamos se verá todo de otra manera y quedaran 13 partidos en los que puede pasar de todo”.

El equipo sigue preparando la cita ante el Albacete del próximo domingo, 21.00 horas, en un duelo en el que Cervera recupera a Jimmy y Enrich tras cumplir sus partidos de sanción, pero pierde por el mismo motivo a Luismi, por lo que tendrá que encontrar el acompañante ideal para el canterano en el centro del campo.