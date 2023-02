Pachuca pasa revista al Oviedo: los planes de Jesús Martínez en Asturias

De fondo, las votaciones para el Salón de la Fama de Pachuca, una excusa ideal para unir a Oviedo con un acto que se prepara con mimo en la sede del máximo accionista del club azul. Como plato principal, pulsar cómo va el club, la inversión en la que más esfuerzos, así lo repiten desde México, están poniendo los dueños azules. Jesús Martínez aterriza mañana en Oviedo para evaluar in situ cómo funcionan las cosas en la entidad y con un especial interés en ver cómo puede seguir dando pasos en la mejora del Carlos Tartiere.

La evolución de estadio carbayón es uno de las principales metas que se ha impuesto el Grupo Pachuca desde su llegada. En México entienden el estadio como un centro de ocio, con vida más allá de los 90 minutos que dura el partido. El club ya trabaja en la instalación de los nuevos videomarcadores. Y le seguirán una reforma de las luces, la megafonía y la U televisiva.

Y la cosa no se detiene ahí. Antes que Martínez, han llegado a Asturias unos arquitectos contratados por Pachuca para estudiar posibles reformas que hagan del Tartiere un escenario más atractivo. La idea es que trabajen junto a Molcaworld, la empresa encargada para elaborar un proyecto (un "master plan") para preparar las mejoras en el estadio. El acuerdo con la empresa, con experiencia en remodelaciones de muchos espacios deportivos, fue anunciado el pasado mes de septiembre.

Jesús Martínez y sus hombres saben lo que quieren. El estadio Hidalgo, feudo de Pachuca, tiene capacidad para 30.000 espectadores, medio millar menos que el Tartiere, pero cuenta con restaurantes, tiendas y museos en sus dependencias. El del Estadio Azteca es un buen espejo en el que mirarse.

Ya a mediados de agosto, Martín Peláez fue el primero en reunirse con Alfredo Canteli para tratar sobre posibles apoyos entre las partes. El Tartiere, por supuesto, estaba entre sus prioridades. Activar el uso comercial de los bajos del estadio municipal es una de las aspiraciones perseguidas desde hace años por la entidad azul.

Martínez echará un ojo al Tartiere pero también quiere observar cómo van las cosas en lo deportivo. Es un directivo que le gusta estar a pie de campo, con contacto directo con jugadores y entrenadores. Desde el club se observa con cierta preocupación en los últimos tiempos la deriva del equipo, con 3 puntos sumados de los últimos 12 en juego. Aún existe un colchón interesante de cinco puntos sobre los puestos de descenso, pero después de lo vivido en la etapa de Bolo en el banquillo no se quieren repetir errores.

No parece que un tema a tratar estos días sea la continuidad o no del entrenador de cara a la próxima campaña. Cervera tiene contrato hasta el 30 de junio, sin ninguna cláusula que pueda prolongar la relación, pero el entrenador ya ha declarado un par de veces que le encantaría seguir unido al proyecto azul. Desde la entidad prefieren esperar a que avance el campeonato, ver dónde puede estar el equipo y así tener más criterios para decidir si Cervera es un entrenador que encaje con la filosofía que Pachuca quiere instaurar en Oviedo de cara a la próxima temporada. No es que la campaña se dé por perdida, pero se es consciente de la situación. Hay que alcanzar la barrera de los 50 puntos cuanto antes, ahí es donde en principio se asegura la salvación, y empezar a trabajar en el próximo proyecto, esté o no Cervera al frente de la nave.