Tomeu Nadal habló esta semana en una entrevista en el "Diario As" sobre su situación en el pasado mercado de invierno, cuando estuvo a punto de salir rumbo al Tenerife en el último día de plazo para los fichajes: "Salió la opción de ir al Tenerife, hablé con el Oviedo y les expliqué mi situación. Irme era tener un año más de contrato y eso era importante para mí porque además me iba con un cuerpo técnico y una propiedad que conozco. Ellos me entendieron, se pudo dar la posibilidad de que llegara un portero cedido a Oviedo pero por terceras personas no se pudo firmar el documento de cesión, estuvimos esperando hasta las 12 de la noche, pero finalmente el documento entraba tarde en la Liga y no se pudo concretar la operación".