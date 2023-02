El vestuario, realista con la clasificación liguera: "Estamos más cerca de los de abajo"

Ya no se habla de retos ambiciosos en el vestuario del Oviedo y la culpa la tiene la mala racha por la que atraviesa el equipo. Los tres puntos sumados de los últimos doce hacen que solo se mire a la salvación, los famosos 50 puntos, o se intente con pequeños objetivos, sin levantar mucho la vista. Jimmy, uno de los capitanes, es de los que tiene los pies en el suelo: "Hay que ser realistas; estamos más cerca de los equipos de abajo que de los de arriba".

No obstante, el pivote llama a seguir peleando para escalar en la tabla. "Hay tiempo para revertir la situación, quedan 14 partidos y hay tiempo para todo. Hay que ganar partidos para escalar puestos. A mí me gusta que la gente esté animada y si con una victoria nos van a empujar más y se ilusionan, pues mucho mejor. Los últimos partidos no se dio el mejor resultado posible y queremos brindarle a la afición una victoria el domingo e ir saliendo de esa zona de abajo", explicó en la sala de prensa de El Requexón.

A continuación, añadió el centrocampista: "No tememos que se haga larga la temporada, es más bien al revés. Si en nuestro campo ganamos se verá todo de otra manera y quedarán 13 partidos por disputarse en los que puede pasar de todo".

En todo caso, sea para mirar hacia arriba o para simplemente huir de la quema, el equipo necesita mejorar su rendimiento ofensivo. Es el conjunto con menos gol del campeonato, una condición que pesa en la trayectoria liguera, Aunque Jimmy le da otra vuelta a la idea. "En realidad, todo pasa por mantener la portería a cero y no lo hemos hecho en los dos últimos partidos. Si conseguimos materializar las ocasiones que tengamos, conseguiremos la victoria", señala, antes de reconocer que "es cierto que nos cuesta mucho meter más de un gol. Y que cuando nos meten gol creemos que será difícil, pero es algo que hay que cambiar, empezando por este domingo ante el Albacete".

Para el pivote, la falta de acierto en los metros finales de esta temporada, "es un problema de todos. Estamos generando dos o tres ocasiones claras por partido y hay que darle importancia a cada oportunidad que tengamos e intentar materializarla para conseguir más goles. Todo es importante para ganar".

Ante la baja de Luismi

El equipo sigue preparando la cita ante el Albacete del próximo domingo, 21.00 horas, en un duelo en el que Cervera recupera a Jimmy y Enrich tras cumplir sus partidos de sanción, pero pierde por el mismo motivo a Luismi, por lo que tendrá que encontrar el acompañante ideal para el canterano en el centro del campo.

Mángel y Montoro parecen los mejor posicionados para acompañar a Jimmy, que es uno de los fijos. Según lo visto en las últimas semanas, Mángel parece contar con algún cuerpo de ventaja sobre Montoro. Cervera siempre ha sido un defensor de la aportación del medio del Vetusta y por eso le reclutó desde sus primeros días para trabajar con los mayores.

La última prueba de la confianza del entrenador en su pupilo fue el choque en Cartagena, en el que ante la ausencia de Jimmy, sancionado, el técnico empleó al canterano.

Pero el papel de Montoro también fue importante en los primeros partidos de Cervera en el banquillo y el cántabro siempre ha elogiado sus virtudes públicamente. Montoro ofrece otras virtudes que las que puede dar Mángel y dependerá del tipo de juego que quiera ver el entrenador en los suyos a la hora de elegir la identidad del pivote que haga olvidar a Luismi.