Álvaro Cervera atendió esta mañana a los medios de comunicación presentes en El Requexón para analizar el momento del equipo y el choque del domi

La recuperación de Bastón.

“Cuando se lesionó eran 6 semanas de baja, pero esta semana nos dijeron que la prueba era buena y que se entrenaría con los readaptadores y que sobre jueves estaría con nosotros. Si queremos, puede ir convocado. Es una sorpresa, porque pensábamos que sería mes y medio de baja, pero está listo para ir convocado”.

¿Ira convocado Masca?

“Decidiré mañana, pero en principio si hay contra tiempo al principio del partido lo normal es que no entre Borja. Así que en principio estará Masca.

¿Cambios en defensa?

“Posibilidades tienen todos. La defensa no ha estado nunca mal. En algunos partidos flojeamos, pero eso depende del equipo. Todos tienen posibilidades. Costas yo estaría con precaución porque una vez lo metimos antes de tiempo y salió mal”.

La baja de Luismi.

“Es importante, es de los dos o tres más recuperadores de la Liga y nosotros tendemos a recuperar. Te trastoca pero cuando no tengo a un jugador intento buscar alternativas. Es muy importante, pero si no lo tengo pondré a alguien que haga su función”.

Enrich.

“Todos puedes ser titulares. hay tres o cuatro jugadores que tengo dudas. Puede entrar Sergi, lo veo como siempre. El otro día no estuvimos bien ninguno, no solo él”.

La reacción.

“Lo que nos ha pasado es que hace un mes estábamos pretendiendo ganar para engancharnos arriba y ahora queremos ganar para no caer abajo. Es un problema en cualquier cabeza. hay que analizar las cosas. Éramos un equipo bastante simple, si la simpleza es la mayor virtud del fútbol, que no llegaba mucho pero no le creaban ocasiones, y de repente nos hemos querido ser más sofisticado. Queremos ir a ganar los partidos de una forma que no puedes o no debes. Hay que volver a ser un equipo simple. No sabemos hacer otra cosa”.

Jesús Martínez y su preocupación.

“Yo también estoy preocupado. Hay que estarlo. Hemos dejado de ganar. Soy el entrenador y analizo más allá de un resultado. Ha habido dos malos partidos, el del Burgos y el de Cartagena. En Cartagena no salimos preparados para jugar un partido. No me preocupa la derrota ante el Villarreal B, aunque sí el resultado. Dimos la talla. Entiendo que haya preocupación por los resultados”.

El Albacete.

“Para mí es la revelación de la Liga, por lo que hace y cómo lo hace. Tiene alternativas, mete goles, saca resultados sin grandes nombres, bien entrenador. Puede ganar en cualquier sitio. Es un equipo del que hay que aprender. De buenos jugadores han hecho un gran equipo. Es el sitio en el que mirarse”.