Una operación "indispensable": así están las negociaciones para la nueva ciudad deportiva del Oviedo

A Jesús Martínez se le ve feliz en Oviedo. Es la ciudad que le ha acogido y la visita esta vez para un acto que le hace especial ilusión: las votaciones para el salón de la Fama. Pero cuando se le pregunta, salen las razones de su estancia. "A eso vengo, a ver la mejor opción para la ciudad deportiva", señala. Y esa operación, por la que suspira el dueño del Oviedo, se sitúa hoy por hoy en una finca de Latores de más de diez hectáreas sobre la que se podrían levantar hasta siete campos de fútbol once.

La "Operación Latores", desvelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, causó impacto en el club azul, que llevaba con sigilo las negociaciones con un particular dueño de los terrenos desde comienzos de año. Las conversaciones las han llevado los directivos de Oviedo, con Martín Peláez a la cabeza y con Jesus Martínez pendiente de cada movimiento. Pero no habrá nada decidido hasta que el dueño de Pachuca dé el visto bueno.

El plan es que durante este fin de semana, Martínez conozca in situ la finca y a la parte vendedora. De sus sensaciones con el terreno depende que la negociación llegue a buen puerto. Si da el ok, está previsto incluso que se firme un precontrato entre las partes. "Es como si te gusta una casa por fotografías, pero hasta que no la ves en directo no decides", dicen fuentes conocedoras de las negociaciones. La "operación Latores" necesita el buen "feeling" del dueño del Oviedo.

"Estamos buscando la mejor opción. Vengo a comprobar los dos o tres proyectos que tenemos sobre los terrenos", dijo ayer, comedido por experiencias recientes, Martínez. Las alternativas a Latores son las ya conocidas por haber sido analizadas con anterioridad. Una, ampliar los terrenos de El Requexón. Otra, la superficie de Paredes (junto a Parque Principado) que ofrece el Ayuntamiento de Siero, muy interesado en atraer al club azul. Son vías que no se han cerrado (los arquitectos de Pachuca se han reunido recientemente con responsables del Ayuntamiento sierense) pero que quedan ahora en segundo plano. Latores es, para la mayoría, la opción con más ventajas por ubicación y condiciones de los terrenos.

"Necesitamos una ciudad deportiva: es indispensable para un equipo moderno que tiene objetivos ambiciosos. Y para eso estamos, para seguir invirtiendo en esta ciudad que nos ha dado tanto" Jesús Martínez - Dueño del Oviedo

Sea cual sea la solución, Martínez lo tiene claro: "Necesitamos una ciudad deportiva: es indispensable para un equipo moderno que tiene objetivos ambiciosos. Y para eso estamos, para seguir invirtiendo en esta ciudad que nos ha dado tanto". La necesidad no le lleva a una urgencia, ni a precipitarse en la negociación: "Si pudiéramos arreglarlo ya sería sensacional. Ojalá pudiéramos tener ya la propiedad y hacer el contrato, será difícil en esta visita pero espero que se avance en un 70 o un 80%".

El foco parece centrado de forma insistente sobre la ciudad deportiva, pero hay otros objetivos. Uno es las mejoras en el estadio, que yan han comenzado y que apuntan a más frentes. "Estamos invirtiendo: en los videos marcadores, en la pantalla, en la publicidad estática… Tengo a mis arquitectos desde hace cuatro días en Oviedo para ver cuáles son las siguientes mejoras. Son necesarias".

Un evento mundial

A Jesús Martínez le trae a Asturias los negocios, pero también un acto que le produce especial ilusión: Las votaciones del Salón de la Fama del lunes, que tendrán cerca de medio centenar de periodistas de varios países, además de diversos invitados como Javier Tebas, presidente de la Liga. Junto a Martínez, ha llegado su hermano Armando, presidente del club Pachuca, y los consejeros José Ramón Fernández y Pedro Cedillo. Y Martínez tiene más planes para el futuro: "Este es un evento a nivel mundial y me hace feliz traerlo aquí. Mi ilusión es que la investidura en años posteriores sea en Oviedo".

Al margen de las negociaciones para tener una nueva ciudad deportiva y la excitación por las votaciones al Salón de la Fama del lunes, el máximo accionista tuvo tiempo de analizar el momento delicado del equipo. Martínez, que reconoció estar "preocupado" con el devenir de la Liga, alabó el trabajo de Álvaro Cervera al frente del equipo pero le pide al técnico que el equipo haga más en la faceta ofensiva. "Cervera me gusta mucho. Es un gran profesional. Tiene que ir viendo la estructura para ser un equipo más ofensivo. El equilibrio atrás está muy bien, pero nos faltan variantes arriba para meter goles. Los partidos se ganan con goles. Yo a ellos siempre les digo que cómo es posible que no podamos marcar dos goles en un partido", analizó el mandatario azul.

El discurso del máximo accionista se dirige a tratar de acabar la temporada de la mejor manera posible y hacer que el club siga creciendo: "Hemos renovado a Calvo y estamos hablando con Costas, con Luismi, con Lucas… Queremos conservar la parte de atrás y traer 3 o 4 refuerzos de muy alto nivel, para seguir con el proyecto. Hay que darle confianza al equipo y al entrenador, esto no va de un día para otro. Tenemos una deuda con nuestra afición".