Premio menor para el Oviedo: 1-1 ante el Albacete

Si el Albacete es el espejo, así lo advirtió Cervera en la previa, debe el Oviedo aprender una lección valiosa: no perder nunca la fe. Insistir como acto de fe. Fue ese elemento emocional el que mostró el equipo de Albés para igualar ante un Oviedo que, sin someter a su rival, sí logró maniatarle durante buena parte del choque. Los de Cervera mejoraron su imagen de las últimas semanas pero no le dio ante un equipo en el que todo le sale de cara. El empate (1-1) no soluciona los problemas pero al menos no los aumenta. Fue un combate nulo.

Real Oviedo Braat (2); Lucas (2), Tarín (1), Calvo (1), Bretones (2); Viti (1), Jimmy (2), Mángel (1), Montoro (1); Enrich (1), Vallejo (1). Cambios: Sequeira (1) por Enrich y Masca (1) por Vallejo, min. 70. Rama (1) por Mángel y Borja Sánchez (1) por Montoro, min. 77. Bastón (s.c.) por Sequeira, min. 90.

Albacete Bernabé (1); Isaac (1), Boyomo (1), Djetei (1), Alonso (1); Mesa (1), Riki (1), Olaetxea (1), Fuster (2); Higinio (1), Juanma (1). Cambios: Ros (1) por Djetei, Escriche (2) por Isaac y Álvaro (2) por Mesa, min. 64. Juan María (1) por Álvaro, min. 71. Rodri (1) por Juanma, min. 82.

Goles: 1-0, min. 29: Jimmy. 1-1, min, 65: Álvaro. Árbitro: Ais Reig (colegio valenciano). Amonestó a los locales Mángel, Vallejo y a los visitantes Fuster, Olaetxea, Riki. Carlos Tartiere: ante 9.110 espectadores. Había advertido Cervera que lo mejor para volver a sonreír era regresar a los orígenes, a ese juego áspero pero efectivo que le hizo sumar habitualmente cuando asumió el mando. Oda a la simpleza. Y sin embargo dio la sensación de que el equipo salió dispuesto a mostrar nuevos registros. Defendió compacto. Como siempre, en realidad. Pero con la pelota siempre tuvo claro qué hacer. No es que fuera una exhibición ofensiva, ni mucho menos, pero a cada balón a los pivotes nacían dos opciones de pase. Alguien venía a la corta y otro buscaba las cosquillas a los espacios. Por momentos, aunque sin continuidad, dio la sensación de equipo realmente trabajado con la pelota. El Albacete intentó crecer desde la posesión y el Oviedo trataba de dinamitar cada idea manchega. Se impuso más veces la trampa azul, pero cuando los manchegos encontraron a Fuster el atacante le dio aire y los de Cervera cerraron filas. Al minuto, ya tuvo que intervenir Braat, en un derechazo de Mesa tras un mal despeje en un córner. Respondió el Oviedo con una jugada refrescante por la derecha. Enrich no alcanzó por un flequillo el centro de un profundo Lucas. Un minuto después de la acción carbayona, el estadio se oscureció parcialmente por una caída de tensión. La solución se solventó en 7 minutos sin mayores problemas que algún sonrojo ante el jefe, Jesús Martínez, integrado en la grada como un seguidor más. Tras la reanudación empezó a crecer en el partido Bretones. No por habitual deja de ser destacable su contribución. Gana duelos, da profundidad en el flanco izquierdo y juega con una decisión que contrasta en un equipo con tantas dudas. Añádanle que centra con una rosca incomodísima para los rivales. Bretones es el boleto premiado de la temporada. Enrich pudo anotar con la cabeza tras un servicio exacto de Bretones pero a su remate le faltó más malicia. Antes de la media hora, el Oviedo encontró una recompensa que llevaba tiempo mereciendo más que el Alba. Bretones cazó el rechace de una falta lateral, la pelota rebotó en la defensa y cayó en dominios de Jimmy que controló y dudó. Abrir a Lucas o intentarlo. Eligió la segunda en un acto de fe (no había marcado en sus 126 partidos citas previas entre filial y mayores) y la pelota salió con violencia para estrenar su cuenta a lo grande. El golpe hizo tambalearse al Albacete pero el Oviedo no quiso hacer más sangre. Parecía saciado su apetito con el gol, la ración máxima a la que parece aspirar este año. Replegó, defendió ordenadamente y trató de sorprender a los espacios. Le sirvió para contener al rival hasta el descanso. Las cosas se aceleraron en la reanudación. Primero, porque el Albacete encontró una rendija en la impenetrable hasta entonces muralla azul. Higinio, quizás sorprendido por la situación, definió algo centrado y Braat respondió con una ágil mano. A los 50, otro parón. Este, obra de Ais Reig y el VAR. El colegido vio penalti a favor del Oviedo en una falta colgada pero el lento análisis ante la televisión anuló la decisión. La decisión apenas alteró al equipo, pero el Albacete también empezaba a crecer cuando encontraba a alguno de sus atacantes entre líneas. Albés hizo un doble cambio a los 64 minutos y de inmediato encontró el botín. Centró Escriche y remató Álvaro. Los dos nuevos. Cuando el viento sopla a favor… Así que el Oviedo, que no había estado nada mal hasta entonces, tuvo que volver a remar. Renovó el ataque Cervera, con Masca y Sequeira como respuesta. Inclinó el campo a su favor. Ingresaron después Rama y Borja. El equipo agradeció más talento, aunque fuera en un margen tan estrecho de tiempo. Entrado el choque en los últimos diez minutos daba la impresión de que el Alba se la jugaría a la baza de la contra y que el Oviedo solo podía dañarle si se juntaban un par de los jugadores de talento sobre el césped. Solo en algún detalle de Borja o en un par de arrancadas de Lucas mostró el equipo algo diferente, pero era tarde y las fuerzas estaban justas. El punto es un mal menor en un camino que sigue estando embarrado para el Oviedo.