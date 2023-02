El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, analizó el empate de su equipo ante el Albacete (1-1) en el Tartiere. Estas fueron sus declaraciones.

Análisis del partido. "El resultado es justo. Los dos equipos pensábamos que el otro nos podía hacer un gol. Hemos estado bien en algunas cosas. No bajamos los brazos y dimos la cara. Pero hemos defendido bastante mal a lo largo del partido".

Sequeira y Koba. "Sequeira tuvo un pinchazo en la parte de atrás y por eso lo cambié. Lo de Koba... En un partido hay que hablar de los que han jugado. Es una decisión técnica mía, es mejor hablar de los que estaban que de los que no".

Lo peor del Oviedo. "Hemos defendido peor que otros días. Nos cuesta atacar. No tenemos mediapuntas y no tenemos la agilidad necesaria para atacar de forma fluida y para mí no defendimos bien. No sé qué pasaba, que cuando llegaban nos creaban sensación de peligro. La jugada del gol y otra anterior se podían haber defendido mejor".

Borja Sánchez. "Ha tenido cuatro lesiones este año. Cuatro parones. El más corto ha sido de mes y pico. Necesita coger la forma para aguantar un partido de ida y vuelta... Para eso no está. Puede entrar a ratos, sí. Hay una cosa que quiero matizar: Borja juega. El Borja incisivo, el que llega al área, si no está no es porque no quiere, si no porque todavía no puede. Yo quiero ese Borja, pero en los partidos todavía le cuesta, porque ha estado mucho tiempo parado".

Falta de verticalidad. "No somos un equipo de combinar. Nosotros, cuando intentamos jugar en según que zonas, nos creamos más problemas que beneficios. También nos cuesta hacer contras".

La visita de Jesús Martínez. "Le vi antes del partido, pero después no".

Masca. "Ha estado muy bien, es el tipo de futbolistas que nos hace falta, que estiren al equipo contrario.

Palabras de Rubén Alves, entrenador del Albacete. "El Oviedo es difícil, te roba tiempo y defiende bien, provocando sensación de peligro. Fue un partido cerrado".