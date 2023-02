Cerca de medio centenar de periodistas de distintos países (más otros tantos de forma telemática), representantes de clubes y otros ilustres, como Javier Tebas, presidente de LaLiga, se darán cita hoy en Oviedo para tratar sobre estrellas del firmamento futbolístico mundial. Hoy se celebra en la capital asturiana la votación para los nuevos envestidos del Salón de la Fama del Fútbol internacional, institución creada por Jesús Martínez y que cuenta con el aval de la FIFA. Mitos del fútbol mundial de la talla de Rivaldo, Totti, Xavi o Beckham aspiran a ser nombrados para la institución mexicana. LA NUEVA ESPAÑA es uno de los medios que forma parte del comité de votación.

Javier Tebas es el principal representante institucional y se espera que intervenga ante los medios en unos días con marejada por el "caso Negreira". Además, habrá diversos representantes de los clubes del fútbol profesional. El Oviedo ha enviado invitaciones a las otras 40 instituciones que lo forman. El que no acudirá finalmente es el Real Madrid. Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club blanco, tenía la intención de asistir al acto, pero finalmente deberá estar en París, para la gala de los premios "The Best". Quien tampoco estará representado es el Sporting, que ha argumentado "problemas de agenda" para no estar hoy en Oviedo.

La ciudad ha estado decorada en los últimos días con la celebración de las votaciones, una iniciativa que lleva el sello de Jesús Martínez, especialmente ilusionado estos días. De Oviedo saldrán 18 nuevos premiados: siete futbolistas internacionales, seis nacionales (del campeonato mexicano), dos decanos nacionales, un decano internacional, un femenino internacional y otro nacional.

Con la celebración del acto Pachuca quiere poner a Oviedo en el mapa futbolístico. El Salón de la Fama Internacional, cuya sede es un balón gigante que está en Pachuca, ciudad mexicana, se inauguró en 2011 y para el conglomerado azteca es la joya de la corona. En Pachuca el museo es un polo de turismo. Gracias a su influencia, por la ciudad de Pachuca han desfilado las figuras más reconocidas del deporte rey. La entrega de premios se celebrará entre septiembre y noviembre en una ciudad de Estados Unidos por determinar.