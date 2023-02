Javier Tebas, presidente de La Liga, acudió esta tarde a Oviedo para estar presente en la votación del Salón de la Fama del Fútbol internacional. En su visita, aprovechó para hacer balance de la situación del fútbol y también habló sobre la futura ciudad deportiva del Real Oviedo, que si nada se tuerce se construirá en Latores.

“Jesús Martínez trabaja para una ciudad deportiva. Él, en sus proyectos, tiene muy en cuenta a la cantera. Pachuca va más allá del fútbol y la ciudad deportiva va en esa línea. Tengo informes del Oviedo y resúmenes de prensa de la ciudad deportiva. Es una decisión del club, pero me parece bien que los clubes crezcan”, aseguró.

En clave nacional analizó el Caso Negreira. “No le tengo manía al Barcelona y él lo sabe. Hay unas normas que hay que cumplir, que se toman por departamentos de la Liga. No es cuestión de manías. Laporta no puede encontrar un solo empleado de la Liga al que yo le haya dicho que no me gusta el Barcelona. Lo que dije estaba dentro del contexto. Hay una investigación por el Caso Negreira y el fútbol necesita una explicación”