Los capitanes reconocen fallos: "Estuvimos más frágiles de lo normal"

Álvaro Cervera mostraba en los pasillos del hotel de La Reconquista su abatimiento por la situación del equipo. Con su habitual perfil bajo, el técnico cumplió con el protocolo pero se mostraba algo alicaído mientras saludaba a los presentes. El cántabro parece seguir dándole vueltas a lo del domingo. Y lo que pasó el domingo es que el Oviedo sumó un empate agripo que aunque permite al equipo escapar un punto más lejos de los puestos de descenso no disipa las dudas.

Junto al entrenador, los capitanes también hicieron acto de presencia en el acto de votación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional que reunió en Oviedo a cerca de medio centenar de periodistas de todo el mundo. Borja Bastón, Dani Calvo y Jimmy.

Dani Calvo coincidía en el análisis que había hecho Cervera al final del partido, en el que aseguraba que no le había gustado el equipo en la fase defensiva. Para el zaguero, "en el campo te das cuenta que en el segundo tiempo nos costó juntarnos más y ellos nos crearon más ocasiones. Estuvimos más frágiles de lo normal y eso es algo que tenemos que mejorar".

Para Borja Bastón, el mal sabor del empate contrastó con la alegría por volver a los terrenos de juego. Lo hizo antes de lo esperado. Le dieron seis semanas de recuperación y a los 21 días estaba con el grupo.

Ante el Albacete ingresó en el tiempo de añadido para tratar de buscar un remate milagroso que le diera a los azules los tres puntos. "En lo personal sí estoy contento por poder volver con mis compañeros, que es lo que yo quería. Forcé para poder estar con ellos, pero merece la pena. Pero también estoy triste porque teníamos que mantener el resultado. Son cosas que tenemos que mejorar si queremos salir de la zona más complicada", expresó el delantero azul.

Para Jimmy, sí pareció una cita especial a pesar de todo. Anotó su primer gol en el fútbol profesional. Un derechazo desde la frontal que se coló con violencia pegado al poste derecho de Bernabé. Sin embargo, el centrocampista explicó que su estado fue de abatimiento por haberse chafado el que podría haber sido un día redondo: "Ayer -dijo en alusión al domingo-, después del partido, estaba más hundido que otros días, porque me parece que hicimos un partido en el que merecimos la victoria y nos empataron de esa manera... Con lo difícil que es hacernos gol". El pivote aseguró que tuvo que ver el gol "varias" veces porque "no tenía claro cómo había sido" y que se queda con un momento claro: "Me quedo con la celebración para la familia".

Regreso al trabajo

Los tres representantes de la plantilla asistieron a la comida previa al acto y siguieron la votación desde las butacas de invitados. Hoy regresan al trabajo junto al resto de compañeros a partir de las 10.30 horas en El Requexón.

Cervera seguirá contando con las bajas seguras de los lesionados Javi Mier y Carlos Pomares y está la duda sobre el estado de Leo Sequeira, que el domingo pidió el cambio al final por un pinchazo en la pierna.