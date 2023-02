Una gala por Juliana, entre confidencias de Tebas y Mouriño: la contracrónica del acto

Era el hombre más buscado. Jesús por allí, Jesús por allá. Repartió abrazos y besos. Saludó a este y a aquel. Se le veía eufórico. Por cada invitado ilustre que llegaba, una frase a sus acompañantes: "Ves, ves, te dije que venía, que no fallaba". La votación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional era para el dueño del Oviedo un día marcado a fuego en el calendario y así se notó. Fue sin duda su visita más especial.

En el Reconquista hubo tiempo para bromas y confidencias, con Martínez siendo el centro de atención. También para emocionarse. Porque, cosas del destino, el día grande de Pachuca en la ciudad coincidió con el nacimiento de la quinta nieta de Jesús Martínez, Juliana, hija de Jesús Martínez "Junior", presidente del León.

Martínez padre dedicó la gala a su nueva nieta y presumió de familia con sus más ilustres invitados.

"Javier, tú también vas a ser abuelo en muy poco tiempo. ¡Mira qué casualidad!", le dijo Martínez a Javier Tebas, presidente de LaLiga, al que define como su "gran amigo" y un precursor. Tebas llegó directamente desde Madrid a mitad de la tarde para no perderse la votación y el dueño del Oviedo hizo de anfitrión, presentándole a las autoridades que desde muy pronto inundaron el Reconquista, donde estaba la plana mayor del Oviedo con Martín Peláez a la cabeza.

Pero el "sarao" empezó bien pronto. A las 13.15 Martínez entró corriendo por el hall del hotel con un chándal verde: venía de dar un paseo matutino.

Ducha, traje, y a recibir a los invitados. En el salón principal no cabía un alfiler. Como si fuese la semana de los Premios Princesa. Acudió raudo a la cita Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, que se fundió en abrazos con Jesús Martínez. Tampoco se perdió la gala Marcelino Marcos Líndez, presidente de la Junta General del Principado, ni Aida Nuño, directora general de Deportes. Hubo empresarios, patrocinadores y rostros muy conocidos de la sociedad asturiana. Como Luis Fernández-Vega, que también hizo un cariñoso aparte con Martínez, además de José Luis Martínez Almeida, de Otea, y Carlos Paniceres, de la Cámara de Comercio. Por supuesto estuvo Ramiro Fernández, el psicoesteta, que cortó el pelo al máximo accionista azul horas antes. Entre todos los invitados, uno muy especial para Jesús Martínez: Carlos Mouriño, dueño del Celta e íntimo del mexicano desde que coincidieron en el país azteca. El gallego fue como su sombra. Entre los asistentes incluso bromeaban con el parecido físico de ambos. No se separaron en toda la gala: juntos en la comida y juntos durante la votación. Tras las fotos, el almuerzo. Salpicón, solomillo y tarta de queso y muchas conversaciones sobre el Oviedo. Que si no mete un gol, que si ojo con no meterse abajo… Todo ello, con Cervera bien atento, sin perderse detalle e intercambiando alguna confidencia con Canteli.

Por la tarde los periodistas se retiraron al salón Covadonga para la "prevotación" y a las cinco empezó el acto. Los miembros del comité, en la mesa, el jurado, en las tres primeras filas, y el resto, atrás. La gala se alargó unas dos horas y hubo tiempo incluso para debates, con Martínez siguiendo todo en el centro e interviniendo para delirio general mientras Tebas y Canteli comentaban la jugada. Al acabar, foto de familia y rumbo al Circus de Ontier para un cóctel que no se quiso perder nadie. Estuvo presente incluso el grupo Carso, el antiguo máximo accionista, a través de Joe Aboumrad, con pin del Oviedo, sonrisa en la cara y abrazo con Martínez. Una imagen de unidad a través del Oviedo, que ayer fue el Salón de la Fama que conectó Asturias con el otro lado del charco.