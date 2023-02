Tebas alaba la "Operación Latores" del Oviedo: "Pachuca tiene muy en cuenta a la cantera"

Estuvo poco tiempo, pero muy intenso. Javier Tebas, presidente de La Liga no se perdió la gala de la votación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional y aprovechó su visita a Oviedo para lanzar varios mensajes. El más importante para el club azul tiene relación con la "Operación Latores", que son los planes de Pachuca de construir una nueva ciudad deportiva, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La Liga lo ve con buenos ojos y aprueba la idea.

Tebas aseguró estar bien informado sobre los planes de Jesús Martínez y en su comparecencia alabó el proyecto, que además se financiaría en parte con dinero del fondo CVC que negoció la patronal. "Sé que Jesús Martínez trabaja para una nueva ciudad deportiva y tiene muy en cuenta las fuerzas básicas (cantera) en sus proyectos. Es un hombre que en el fútbol va más allá y su ciudad deportiva va en esa línea. No hablé con él, pero me llegan informes del Oviedo y resúmenes de prensa. Es una decisión de club, pero todo lo que sea que el Oviedo crezca me parece bien", aseguró el máximo mandatario del fútbol español, que también excusó al Sporting, del grupo Orlegi, por no acudir al gran día d Pachuca, "iré a Gijón otro día, creo que tenían un problema de agenda y estaba complicado", dijo Tebas, que aparenta tener una muy buena relación con el Oviedo después de las discrepancias con el grupo Carso al mando. "No me gusta decir relaciones buenas o malas, porque parece ‘mamoneo’. Tengo buena relación con todos y a veces gustan o a veces no. No tomamos decisiones porque nos llevemos bien. Cuando tuvimos alguna discrepancia con el Oviedo es porque no se cumplían las normas".

El presidente de la patronal de los clubes, como ya hizo hace meses, volvió a hablar de la posibilidad de que se dispute un derbi asturiano en México. "Si es un amistoso, sí. Si fuese oficial será más problema. Este verano iremos con equipos de Primera a jugar amistosos a México y si los clubes asturianos quieren, también lo organizaríamos", dijo Tebas. Los planes de Orlegi de hacer de El Molinón un campo mundialsista también llegaron a Reconquista. "Me parece muy bien. Primero España tiene que acoger el Mundial y luego que Gijón sea elegida. Asturias se merece tener un Mundial", destacó Tebas.

Con la Asturias futbolera diseccionada, fue turno para el Madrid y el Barcelona, que están a malas con La Liga. Tebas volvió a lanzarse sobre el "caso Negreira", después de que Laporta, presidente del Barcelona, dijese que su homólogo en La Liga tiene "fobia"al Barcelona. El oscense no dudó en responder al catalán en suelo asturiano. "No le tengo manía al Barcelona y Laporta lo sabe. Hay unas normas que hay que cumplir y se toman por los departamentos de la Liga. Laporta no puede encontrar un solo empleado de control económico al que yo le haya dicho que tiene que hacer algo porque no me gusta el Barcelona", recalcó. "Hay una investigación (sobre el caso Negreira) y el fútbol español y mundial necesitan una explicación. El daño reputacional que se hace al fútbol español ya es irreparable y eso conlleva aclaraciones y responsables", enfatizó Tebas, que aseguró no tener comunicación con el Barcelona: "Están en un proceso de comunicación interna y nuestro camino va por otros lugares. Hicimos un escrito a la fiscalía, con alguna información que es importante".

Tebas, curtido en mil batallas, quitó hierro a la reacción de Laporta –" no me he sentido decepcionado, si me tuviese que sentir así por cada cosa que dicen de mí..."– e insistió en que la relación con el Barcelona "no es cuestión de reconducirla o no, es cuestión de que se aclare todo y se sepan los pagos".

También hubo turno para la postura del Real Madrid, que no respaldó el comunicado del resto de clubes, pidiendo explicaciones. "Su postura la deciden ellos, pero no me sorprende. Si fuese debido a su relación con la Liga me parece muy infantil", enfatizó.

Canteli confía en que la ciudad deportiva se haga "cien por cien". El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, habló ayer sobre la futura ciudad deportiva del club azul y dijo que su grado de confianza en que sala adelante es "el cien por cien. No digo más",