De las gafas rojas a la locura de Bielsa, las anécdotas de la cumbre oviedista con Jesús Martínez

Entre hombres de fútbol, la chispa surge rápido. Solo hay que hablar del balón. Prieto, Lafuente, Fidalgo, Martín y Martínez proceden de etapas muy diferentes, también de mundos futbolísticos muy diferentes. Pero no tardan en aparecer elementos en común. La cantera, los entrenadores, los fichajes, el sentimiento de un club tan especial como el Real Oviedo. A los interlocutores se les ve cómodos en la cita de LA NUEVA ESPAÑA y las anécdotas futbolísticas no tardan en surgir.

Las gafas prohibidas de Martínez. Alguien da la voz de alarma en la foto inicial: "Cuidado, que ese cuadro del fondo es rojo. Busca uno azul". Derbi hasta los detalles. Jesús Martínez aprovecha la broma para contar una anécdota de sus primeros días como dueño del Oviedo. El mexicano sufre un fuerte astigmatismo en ambos ojos, lo que le hace ir provisto de gafas a cada cita. En los últimos años se había acostumbrado a un modelo del que no se separaba. Pero alguien en Oviedo alertó. "Esas gafas rojas aquí no van a funcionar...". El asunto pareció resuelto cuando Jon Pérez Bolo le regaló unas nuevas de color azul carbayón. Pero Martínez no terminó de adaptarse a las monturas. Ahora, suele portar unas gafas de sol graduadas.

"¿Tú fichaste a Prosinecki?". Martínez explica a grandes rasgos la política de contrataciones que lleva en Pachuca desde hace muchos años. "Lo importante es hacer crecer el talento", repite en varias ocasiones. Comprar joven y forjar al jugador. Una fórmula que todos los rectores azules, cada uno según las circunstancias de su época, trataron de repetir. Pero si de fichajes de relumbrón se trata toca remontarse a los años 90, cuando el Oviedo traía a internacionales con regularidad. Cuando todos miran a Eugenio, Martín Peláez recuerda: "Eugenio, ¿tú fichaste a Prosinecki, verdad?". Prieto responde afirmativamente con orgullo.

La locura de Bielsa. La conversación no tarda en virar hacia los entrenadores, elemento clave en el fútbol y una de las especialidades de Eugenio Prieto, que en su momento fichó a Tabárez, Aragonés o Antic para el Oviedo. Antes de que el uruguayo aterrizara en el banquillo azul en 1997, Prieto y sus hombres negociaron con un joven argentino que llamaba la atención en el Vélez Sarsfield, Marcelo Bielsa. Aunque al final, el "Loco" no llegó a fichar por el Oviedo. "Tenía un currículum que era como una enciclopedia de extenso. Tenía hasta estudios en psiquiatría", recuerda Eugenio. En la actualidad, Bielsa es uno de los habituales consejeros de Jesús Martínez, con el que le une una profunda amistad. "Para mí, es el mejor entrenador que existe", defiende el dueño del Oviedo. "¿Cómo no va a saber de psiquiatría si es el ‘Loco’?", bromea.

El certificado del accionista Ochoa. De la supervivencia azul saben bastante dos de los presentes. Lafuente encabezó el movimiento popular que logró salvar al club de la desaparición en 2003. Fidalgo lideró el consejo que en 2012 regateó la causa de disolución con una ampliación de capital inolvidable. Martínez se interesa por aquel proceso que concluyó con la llegada de Carso y recuerda que Elías ya le habló en su momento de lo que supuso a nivel internacional. "Incluso el ‘Memo’ es accionista", subrayó Martínez. El ‘Memo’ es Guillermo Ochoa, portero internacional mexicano con cinco Mundiales a sus espaldas. Martín Peláez comenta que durante el pasado Mundial de Qatar, el Oviedo le envió a la concentración de la selección su certificado de accionista del Oviedo.