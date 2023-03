Jorge Menéndez Vallina, expresidente del Real Oviedo, salió a la palestra para defenderse de las palabras de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que acusó a la antigua propiedad de tener discrepancias "porque no se estaban cumpliendo algunas normas". "Un patrocinador llega a un acuerdo con el Real Oviedo y desembolsa un dinero y eso no lo admites, porque no tiene intereses en España y nuestro argumento era que los tenía en México, pero al final no sirvió de nada toda nuestra argumentación", respondió el exmandatario azul, aludiendo a los dos patrocinadores que no fueron validados por la patronal, que consideró que tenían una tasación inflada y alejada del mercado real. Vallina también tuvo palabras para los horarios en los que juega el Oviedo, a los que calificó de "infames" y mostró su desaprobación a que Tebas visitase la capital del Principado para asistir a la votación del Salón de la Fama de Pachuca. "Por mi parte no me alegra que estés en mi ciudad. Nunca un simple gesto con un equipo histórico como el Real Oviedo. Merecemos respeto", sentenció.