Cervera: “A los jugadores no les pido jugar bien o mal, pero sí quiero que haya intensidad”

Álvaro Cervera inició su intervención ante los medios mandando un mensaje de pésame por la muerte de Pelayo Novo: “Quería, en nombre mío y de la plantilla, dar el pésame a la familia y amigos de Pelayo Novo”. A continuación, respondió a las preguntas de los medios de comunicación.

Los lesionados.

“Tengo tres, Mier, Pomares y Sequeria. Leo tiene una lesión en la parte de atrás. Parece que en un par de semanas estarán, creo que no es una rotura de fibras”.

El choque de Anduva.

“Es un partido distinto, por cómo juegan ellos. Lo hacen de una forma distinta tras el inicio. Llevan el peso del partido. Más o menos tengo claro el once”.

Su equipo.

“A mí del Oviedo me gustan muchas cosas de las que hace. Hay otras que las hacemos mal, pero a veces es porque los otros equipos nos obligan. Lo que más me gusta ver es la puesta en acción. Yo no les pido jugar bien o mal, pero sí me gusta que haya intensidad, compromiso y solidaridad”.

Víctor Camarasa.

“Tiene un problema desde hace tiempo y busca engancharse otra vez al fútbol profesional. Está intentando sacarlo adelante. Le veo con ilusión, con empatía, pero le falta tiempo. Le hemos preguntado dónde se ve cómodo y dice que para jugar en un determinado puesto aún no se ve, verá alguna limitación física por tanto tiempo parado”.

Mejoras en el juego.

“Me gusta ver equipos que se asocian por dentro pero no me gusta hacerlo. Entrené en Primera, se usa mucho y te crea problemas recibiendo por dentro. En Segunda no hay tantos equipos ni tantos futbolistas que lo dominan. Me gustaría hacerlo, pero en el proceso de aprender voy a perder más que ganar. Y no tenemos futbolistas específicos para hacerlo. Nosotros tenemos delanteros o extremos, pero no media puntas al uso”.

¿Tres en el medio?

“Si usamos tres medios, quitamos un punta. A veces lo he pensado. Pero la siguiente frase es “¿por qué quitas un punta?”. Jugamos en Cartagena con tres en el medio, Koba más los pivotes. Seguramente fue nuestro peor partido. Pienso muchas cosas todos los días, pero no siempre aciertas”.

La idea de juego.

“Nuestra forma de jugar no es tan diferente de cuando ganamos que ahora que no lo hacemos. Ganábamos con pocas ocasiones, siendo rocoso. Ahora no somos tan fuertes atrás pero llegamos más. Los resultados no salen y todo se analiza por el resultado. Le buscamos problemas, pero para mí es muy parecido. Aunque es verdad que dejamos alguna laguna defensiva”.

El objetivo.

“Haremos todo lo posible por dejar al equipo lo más arriba posible. Si no sale como la gente quiere, están en su derecho de estar preocupados”.

Jesús Martínez.

“Lo vi el día del partido, me saludó muy cariñoso y simpático, como siempre, y en el día de la Gala, le vi de lejos, porque tenía muchas cosas que atender y ya no nos hemos visto desde entonces”.