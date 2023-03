La ciudad deportiva del Oviedo: un encaje urbanístico de dificultad media que se solventaría con un "estudio de detalle"

La "Operación Latores", que debe llevar la futura ciudad deportiva del Oviedo a una suma de parcelas en terrenos de 100.000 metros cuadrados situados en esta parroquia rural ovetense, tiene un encaje urbanístico de dificultad media, según expertos consultados por este periódico. Desde el inicio de las negociaciones, el grupo Herce, dueño del suelo, informó a Pachuca de que la calificación de la parcela era de uso residencial unifamiliar. Para levantar una instalación deportiva, no sería necesario, en principio, ningún trámite urbanístico de elevada dificultad como podría ser la elaboración de un plan parcial nuevo o incluso la modificación del Plan General, que retrasaría años las obras. Bastaría, confirman fuentes municipales, con la elaboración de un estudio de detalle, que es una herramienta urbanística de baja complejidad y breve tramitación.

El Ayuntamiento y los promotores iniciaron el viernes un intercambio de documentación encaminado a adaptar el plan parcial en que se encuadra la parcela al llamado uso dotacional en exclusiva, como el que haría el Oviedo. Tras escenificar el pacto con la plantación de un árbol, un representante de la propiedad entregó al Ayuntamiento un amplio informe sobre la situación urbanística del área y las posibles opciones de actuación.

El lugar donde el Oviedo pretende levantar su ciudad deportiva pertenece al Plan Parcial de Santo Medero, aprobado en Pleno municipal el 29 de noviembre de 2011, según documentación a la que ha tenido acceso este periódico. La ordenanza de este plan refleja la posibilidad de uso dotacional privado (además de otras posibilidades), que se ordenaría a través de un estudio de detalle, con una tramitación de unos seis meses.

Sin pagos

No obstante, el Oviedo no ha adelantado dinero por los terrenos y no lo hará hasta, en primer lugar, abrochar la permanencia del equipo y, en segundo, que la situación urbanística esté completamente despejada y nada pueda frenar la operación. El trato estaba así previsto entre las partes y, aunque sin pagos de por medio, sí hay firmas y compromisos mutuos que les han llevado a darlo por cerrado.

En este escenario resulta aventurado calcular el coste total de la ciudad deportiva porque se manejan varias opciones, formas de pago e incluso distintas fórmulas para definir el uso y la propiedad desde el punto de vista legal. Sí se puede, según han manifestado ambas partes, aproximar un precio para la primera fase, que podría rondar los 6 millones entre el suelo y la construcción, donde ya estaría el edificio principal administrativo, aunque no la residencia de jugadores y sí dos campos de fútbol y un medio campo para funciones auxiliares.