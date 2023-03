Sin juego y sin ideas: el callejón sin salida del Oviedo

Al mal cuerpo de una derrota sin apenas levantar la voz en Anduva le siguió una rueda de prensa que aumenta la sensación de alarma. El Oviedo está roto y Cervera parece lejos de encontrar la solución. El Mirandés cerró el triunfo más por dimisión del Oviedo que por méritos propios y eso es justo lo más peligroso de todo: que la salida a la crisis no parece cercana. Con el descenso como amenaza que toma forma, el equipo afronta una crisis de la que solo saldrá con resultados.

La caída. El equipo de Cervera se ha caído en el momento que menos se esperaba. Porque cerró 2022 al alza, porque el estilo impuesto por el entrenador funcionaba y el equipo sumaba victorias de mínimos. Parecía incluso cómodo en ese ritmo, confiado. En enero llegaron fichajes para ahondar en la propuesta del entrenador, que participó activamente en la toma de decisiones y cuando se esperaba el despegue, el barco ha regresado a una ruta a la deriva.

Las sensaciones son ahora similares a la etapa de Bolo porque no se ve un patrón de juego al que agarrarse y los resultados le han dado la espalda. El colchón de puntos con los de abajo es la única garantía que le queda al Oviedo para confiar en un junio sin dramas, pero debe responder cuanto antes para no hacer que crezcan los fantasmas.

El entrenador, sin brújula. Cervera busca soluciones recurriendo a diferentes nombres, aunque el estilo y el esquema se mantienen. En ese intento por encontrar salvadores se observan algunas contradicciones. En Anduva jugó con Marcelo Flores en la izquierda como novedad. Con Viti en la derecha y Bastón y Vallejo arriba, la decisión llevó la contraria a una de sus normas: con dos delanteros nunca alinea a dos extremos. Lo normal era que compensara con un centrocampista encajado en la izquierda, como Rama y Montoro.

Además, Cervera justificó la entrada de Masca como el único hombre arriba "con velocidad", cuando la llegada de Vallejo, al que sitúa en punta, parecía responder al mismo patrón.

Un equipo sin héroes. Ya pasó en la crisis de Bolo: los jugadores llamados a liderar al equipo se encogen. La plantilla ha mostrado su mejor nivel con viento a favor, cuando Cervera logró una fórmula sencilla que aplicaban con sencillez. Ahí surgieron los Luismi, Rama, Bastón o la zaga para brillar tras un periodo, el de Bolo, con más sombras que luces.

Pero ahora, los jugadores con más peso también parecen consumidos por la situación. Hay pocos factores a los que agarrarse, aunque también se perciben algunos soplos de frescura. Abel Bretones es el que mejor interpreta este rol. Juega sin ataduras y el equipo lo agradece. A estas alturas es necesario subrayar que es el mejor futbolista del Oviedo en lo que va de temporada. Masca mostró con un par de movimientos en Anduva que al equipo le hace falta más descaro, soltarse y mirar más arriba.

El extraño caso de Borja Sánchez. Cuando llegó, Cervera cubrió de flores al canterano. Dijo que siempre se fijaba en él cuando lo tenía de rival. Después llegaron las lesiones, la recuperación, más elogios desde la sala de prensa y ninguna continuidad en el campo. Hace semanas que Borja se entrena al mismo ritmo que sus compañeros, pero Cervera no le ha dado la alternativa. En el último mes, ha probado con Koba, Moro, Montoro y Flores en la izquierda. Borja nunca ha sido titular con Cervera y, lo que parece más preocupante: no está adaptándose al rol de solución en las segundas partes. Su salto al once parece, visto lo visto, inevitable para tratar de solucionar la papeleta.

Vienen curvas. Ningún rival es sencillo, pero el calendario aprieta en las próximas semanas. Los azules reciben el próximo viernes al Tenerife y luego viajan a Leganés. Tras estos dos envites ante rivales de la zona media, tres rivales de la élite: Granada, Eibar y Las Palmas.