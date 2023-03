"Operación Latores": así se tejió el pacto para la ciudad deportiva del Oviedo

La primera llamada llegó desde un número conocido. Alguien con peso en La Liga contactó con el presidente del Oviedo y le recomendó escuchar a unos empresarios de Soria. Tenían una buena idea para la ciudad deportiva. Martín Peláez los atendió. Eran los últimos días de 2022 y no había nada que perder. Pachuca no entiende su modelo sin un centro de operaciones de alto nivel y la búsqueda se estaba complicando. Nada cuajaba. De esa conversación –nunca sobra ir bien recomendado– nació el encuentro inaugural de un proceso frenético. Dos meses eléctricos de reuniones secretas y proyectos en paralelo con punto y seguido el viernes pasado. Jesús Martínez, dueño de Pachuca y el alcalde, Alfredo Canteli, plantaban un árbol en la finca elegida en Latores y simbolizaban el acuerdo. Los empresarios sorianos resultaron ser el grupo Herce: 300 empleados y 35 años de trayectoria. Al frente, Francisco Rubio, veterano constructor y artífice de los éxitos del Numancia desde su presidencia. Con ellos arrancaba la "Operación Latores", un plan que LA NUEVA ESPAÑA desveló en exclusiva y del que, a continuación, destapa sus claves.

Avanzaba enero y mientras el Oviedo hablaba con los emisarios de Francisco Rubio e iba desentrañando en qué consistía aquella oferta, el trabajo continuaba en otros frentes. De hecho, alguna semana antes del primer cara a cara con el grupo Herce, Martín Peláez ya se había visto con el alcalde de Siero. Descartada la idea junto a Parque Principado y también la de aumentar el Requexón hacia Llanera, lo que ahora ofrecía Cepi, como todos conocen al regidor sierense, era esponjar los históricos campos de entrenamiento hacia el parque de La Cebera y utilizar unos amplios espacios municipales, de 100.000 metros cuadrados, pegados al río Nora. Al correo electrónico de Martín Peláez llegaron planos y un concienzudo estudio de lo que allí podían hacer.

Pero al presidente del Oviedo cada vez le gustaba más lo que le contaban desde Soria. Eran, son, como Pachuca, gente de fútbol, hablan el mismo idioma. Y la propuesta presentaba un proyecto "llave en mano" muy flexible en lo económico; que el dueño del suelo sea también el constructor facilitaba todo. Cuando el presidente vio que aquello iba en serio informó a Jesús Martínez, que recogió la idea con entusiasmo. Un tiempo después, Martín Peláez puso al día a Alfredo Canteli y lo tranquilizaba. El Alcalde temía que la ciudad deportiva terminase en otro concejo. Respiró aquella tarde.

La documentación comenzó a fluir y a las citas semanales se iban sumando participantes. El centro de operaciones, muy cerca del objeto del deseo, era el restaurante Deloya Latores. Solían ser desayunos con mesas invadidas de papeles y planos. Mucho secretismo y discreción. Allí lo celebraron los mexicanos y el Alcalde tras plantar el árbol el viernes pasado. El brindis fue con zumo.

En México, Jesús Martínez aplaudía los avances al tiempo que preparaba su viaje a Oviedo para presidir las votaciones del Salón de la Fama. Por delante, llegaron a España los arquitectos de Pachuca. Visitaron el Carlos Tartiere, fueron al Requexón y se encontraron con el grupo Herce, todavía sin Francisco Rubio, pero que ya había recibido la invitación para los premios y para estar en el palco la noche del Albacete. Parecía hecho.

El pacto tomaba forma, pero la necesidad de mantener todos los frentes abiertos llevó a los arquitectos a visitar las parcelas de Siero, junto a su alcalde, ante una posible ampliación del Requexón. En el fondo, la idea nunca convenció del todo a los mexicanos. Dos días después, LA NUEVA ESPAÑA desvela en exclusiva los tratos del Oviedo con el grupo Herce para construir la ciudad deportiva en Latores. Cepi recibe un whatsapp de voz de Martín Peláez. Le confirma la información de este diario y le agradece la atención prestada. El alcalde sierense devuelve educadamente el mensaje y, aunque decepcionado, admite la derrota y transmite que no tira la toalla y seguirá a la expectativa.

No mucho antes, primera hora de la mañana en España, en el avión de Jesús Martínez, a punto de aterrizar, recibían la noticia con asombro. En privado, restaban veracidad a la información. Temían que el precio se multiplicase y faltaban nada más que dos días para el encuentro entre los jefes, el que debía certificar lo que los escuderos llevaban semanas cocinando.

A estas alturas, Martín Peláez había hecho del proyecto de Latores una apuesta personal y quería evitar imprevistos. Lo preparó todo para la llegada de patrón. Incluso deslizó que era muy difícil que fuese a hacerse para así blindar la cita. El aterrizaje de Jesús Martínez fue un bienvenido Míster Marshall, aunque se recluyó toda la mañana en su habitación del Reconquista. En el hotel sede de las votaciones para el Salón de la Fama no se hablaba de otra cosa ese viernes, 24 de febrero. De hecho, fue el tema estrella en los pasillos durante el fin de semana. El presidente del Grupo Pachuca compareció y nada aclaró sobre la ciudad deportiva, mucho menos acerca de Latores. Pero no movió su agenda un centímetro y, al día siguiente, visitó el solar de la futura casa oviedista, como retrató este periódico.

Los jefes se conocen

El choque cultural llegó en la mañana del domingo. Francisco Rubio, castellano recio, empresario de dura negociación y posiciones firmes, conoce a Jesús Martínez, un hombre que se gana al de enfrente en un abrir y cerrar de ojos. El tanteo dio paso a una reunión larga, más de cinco horas para matizar los planes y cambiar mucho de lo que venía hecho de atrás por los actores secundarios. Los jefes ponían su sello y salían de allí sin firmas, pero con un pacto prácticamente cerrado. El soriano les animó a no despistarse con la situación del equipo.

El fallecimiento de Pelayo Novo lo altera todo y desgarra los corazones oviedistas. El plan para presentar los terrenos, pensado para el miércoles pasado, se suspende automáticamente y el Oviedo queda sumido en un profundo luto. Ya el viernes la vida retoma el pulso y, ante una nube de cámaras, los niños Gael y Alma Piquero, con la ayuda del histórico goleador Carlos Muñoz, entierran una caja con recuerdos oviedistas, una cápsula del tiempo que representa el inicio de una nueva era.

Unos minutos después, en el mismo escenario donde se libraron todas las negociaciones, el Oviedo, el Ayuntamiento y un representante del grupo Herce, brindan con café y zumo de naranja por la ciudad deportiva. Martín Peláez hace ver su preocupación por cómo va el equipo. "Esto no vale de nada si no arreglamos lo de la ‘pinche’ cancha", exclama. Nacho Cuesta, primer teniente de Alcalde y concejal de Urbanismo se lleva un amplio informe y planos que marcan la primera fase. Dos campos de fútbol grandes y medio campo auxiliar. A unos metros, Alfredo Canteli y Jesús Martínez bromean, se muestras fotos en sus móviles y celebran que la casa de los oviedistas se queda dentro de las fronteras de la capital asturiana. "No podía ser de otra forma", sentencia el Alcalde.