Tatiana Flores le da la victoria al Femenina en una remontada vital

El estreno de Joseba Aguirre como entrenador del Real Oviedo Femenino se saldó con un triunfo, básico en las aspiraciones de las azules por salvarse, ante el Juan Grande, colista de la tabla. La victoria no fue sencilla. Las azules tuvieron que remontar un resultado adverso y fue un tanto de Tatiana Flores, a siete minutos del final, el que sirvió para que el equipo regrese a la senda del triunfo.

Las visitantes se adelantaron a los diez minutos y a los de Aguirre les tocó remar contracorriente. No llegaría la reacción hasta el segundo acto. Emma hizo la igualada a los 65 minutos y Aguirre dio entrada a Tatiana a los 77 minutos en busca de más presencia en el área rival. Seis minutos después, acertó en el gol del triunfo. "Estoy feliz por haber debutado. Me han ayudado desde el primer día y he trabajado mucho. Lo que busco es ayudar al equipo y lo he podido hacer", explicó Tatiana tras el partido.