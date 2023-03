El Oviedo regresó hoy al trabajo en El Requexón con la buena noticia de la presencia de Luismi, que aunque sigue siendo duda de cara al partido ante el Tenerife se entrenó con sus compañeros. Después de la sesión, varios jugadores del equipo acudieron a las instalaciones de Tartiere Auto, patrocinador del club, para cambiar sus respectivos vehículos. Uno de los futbolistas fue Borja Sánchez, nombre propio de la semana oviedista por su poca participación en los últimos encuentros. El ovetense vive un extraño caso esta campaña y aspira a ser titular ante el Tenerife. El "10" atendió a las preguntas de los medios y analizó la actualidad azul en una comparecencia muy sincera, en la que confesó que debido a las lesiones está viviendo la peor temporada de su carrera deportiva. También respondió sobre las posibles diferencias entre Cervera y la plantilla. Estas fueron las palabras de Borja Sánchez.

Situación del equipo

"Estoy como todos: fastidiado con la situación y con ganas del partido del viernes contra el Tenerife. Será un partido clave para nosotros y para lo que venga después. Tenemos ganas de sacar los tres puntos porque últimamente nos está costando. Muchas veces no lo hacemos detalles, pero no estamos sacando resultados. Son por la mínima, pero al equipo le está costando. Compromiso no nos falta, en absoluto, pero sí nos está costando crear ocasiones y cada vez que nos llegan nos hacen gol. Son detalles. Tenemos la ilusión de cambiar esto el viernes en casa y mirar a lo que venga con otra cara".

Diferencias de discursos entre la plantilla y el entrenador

"En estos momentos sobra sacar ese tipo de confrontaciones. Tenemos que mirar todos al mismo objetivo, el viernes está ahí y todo lo que haya pasado hasta ahora sirve de poco. Hay que ayudarnos entre nosotros y estar juntos, porque así sacaremos esta situación".

Como está física y mentalmente

"Estoy todo lo bien que puedo. Me quedé en verano con la ilusión de seguir en la línea de la temporada pasada y meternos ahí arriba y creo que está siendo el peor año de mi carrera. Enlacé una lesión con otra y viví una situación completamente nueva para mí. Estoy bien, pero evidentemente me falta ritmo de competición y confianza, eso llegará con los minutos y con el paso del tiempo".

"Entrenando ya me veo como uno más, pero a nivel competitivo hasta que no enlazas cuatro o cinco partidos hay un punto de ritmo que nunca llegas a coger. Estoy esperando por ello. No sé si seré titular, decide el míster, pero estoy disponible".

"Hasta ahora, por suerte, no había vivido un momento así (referido a las lesiones) y a nivel mental es difícil. He pasado momentos muy complicados, pero ya estoy contento y llevo tiempo entrenando con el grupo. Tengo ganas de jugar y de sacar una victoria para volver a saborear la parte buena del fútbol".