El viernes será un día especial para la gaitera ovetense María de Los Ángeles González, que tocará el himno del Oviedo en el Tartiere antes del encuentro ante los azules ante el Tenerife, el viernes a las 21.00 horas. Coincidiendo con la semana del Día Internacional de la Mujer, el gaitero mayor del Oviedo dará el relevo a la gaitera. "Es una responsabilidad y un orgullo. Hace años pasaba tardes sentada en las gradas apoyando al Oviedo. Guti es el gaitero mayor del Oviedo y me propuso esta aventura, me ayudó mucho y me dio consejos para que disfrutase en este momento", aseguró en declaraciones al club.

Los sentimientos y las pasiones no tienen género 🤗💜



✍️ María De Los Ángeles González 🎶#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/EvCyckxP7d — Real Oviedo (@RealOviedo) 8 de marzo de 2023 "Es una responsabilidad grande, en un día tan señalado y en una semana tan importante para las mujeres (el 8m). Todo el mundo tiene que poder hacer lo que quiera sin importar el genero. La noticia sería que si una mujer hiciese cualquier cosa no fuese noticia", aseguró. "Las mujeres no tienen que tener miedo a nada, solo tenemos una vida y hay que disfrutarla al máximo. Los sentimientos y las pasiones no tienen género", recalcó.