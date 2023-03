El primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, llamó a la cautela sobre el desarrollo del proyecto de la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo en Latores durante el pleno de ayer, pero consideró, basándose en la documentación que el club le ha entregado, que el proyecto "es compatible con el planeamiento urbanístico vigente". Aunque el edil no quiso aventurarse a dar plazos concretos para la construcción del complejo, sí quiso reafirmar el respaldo del gobierno municipal a los planes del Grupo Pachuca, desvelados en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA.

"En todo caso, si hacen falta otros trámites, los agilizaremos al máximo", aseguró. Cuesta hizo estas afirmaciones en respuesta a una pregunta lanzada por el edil de Somos y exconcejal de Urbanismo durante el gobierno tripartito, Ignacio Fernández del Páramo, en la que atribuyó a Canteli unas declaraciones que fijaban el plazo de ejecución de las obras en quince meses. "Revise su información porque yo no he dicho nada de eso", saltó inmediatamente el regidor, desmintiendo al concejal de Somos por poner en su boca unas palabras que, en realidad fueron del propietario del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, durante su visita a la Oviedo la semana pasada. Fernández del Páramo dijo que respalda el proyecto, pero cuestionó la posibilidad de que la actuación se pudiera desarrollar en poco más de un año. "Solo alguno de los trámites que se barajan podría llevar años", sostuvo el edil, al que Nacho Cuesta replicó, asegurando que existen voces "del frente del no" que ya están "proclamando" sin fundamento "los impedimentos" de "una inversión muy importante para Oviedo".