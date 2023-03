Los candidatos al Trofeo Herrerita (I): Laureano y Maida, récord de kilómetros para aspirar al premio

Cada fin de semana, Laureano García y Maida López preparan la excursión. El calendario de la Segunda División es el que decide el destino. De Torrelavega, donde viven, al Tartiere hay un viaje de algo menos de 2 horas. Un paseo en comparación con otros destinos que han visitado en los últimos meses. Al matrimonio de Figueras, Castropol, se les ha visto esta temporada en Albacete, Villarreal o Zaragoza integrados en la grada. Esa pasión por el Oviedo, unida a esa afición viajera, es la que les ha granjeado el aplauso del oviedismo y la que ha provocado que sean considerados para el Premio Herrerita que las peñas azules entregan cada año el día del aniversario azul a personas o asociaciones por sus gestos hacia el club azul.

"Para nosotros es un orgullo. ¡No nos lo esperábamos! Supongo que algo habrá tenido que ver salir en LA NUEVA ESPAÑA", señala Laureano, en referencia a un reportaje publicado en este periódico tras el choque de esta temporada en Albacete relatando su oviedismo sobre ruedas.

Los cálculos de la pareja son que la temporada pasada rozaron los 30.000 kilómetros en la carretera. Y esta campaña van camino de récord: además de Tenerife (en el que un cambio en el horario les impidió estar), solo se han perdido los duelos de Málaga y Cartagena. "Fueron ambos un viernes y la cuidadora de la madre de Maida no podía estar. Así que nos tocó quedar", indica el aficionado, mientras aprovecha para reivindicar horarios más sencillos para el seguidor: "Lo de la Liga con los horarios no tiene nombre".

Laureano tiene 63 años, trabaja para ACS como encargado general de obra. Ahora lo hace desde Torrelavega, Cantabria. Antes desde Coruña o Lugo. En todos los destinos, con el mismo objetivo viajero. "Empezamos con la afición a desplazarnos un poco tarde, cuando nuestros hijos, Cecilia y David, ya eran mayores y teníamos más libertad para hacerlo", aclara. Desde entonces, es extraño el partido a domilicio azul en el que no se les ve paseando por las inmediaciones del estadio.

"Tratamos de que el viaje sea para algo más que el partido. Por ejemplo, en el encuentro de Leganés de la temporada pasada nos pasamos los tres días previos en Toledo", cuenta Laureano, que cita Málaga y Granada como sus destinos preferidos: "no sé, son diferentes, tienen mucha vida". En su lista, eso sí, hay un estadio tachado: "Nunca he ido a El Molinón. Ni iré. Ese lo veo por la tele". ¿Por qué? "Porque no me lo permite mi religión", responde burlón.

¿Y un sueño por cumplir? "Ver al Oviedo en el Bernabeu. Lo vi muchas veces por la televisión, pero nunca en vivo. Significaría que por fin estamos haciendo las cosas bien". En cuanto a su futbolista ideal, Laureano, que fue un contundente central de joven, tira de su puesto favorito: "Sañudo y Gorriarán".