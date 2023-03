La comparecencia más tensa de Cervera: "Echadme la culpa a mí de las suplencias de Borja Sánchez"

Álvaro Cervera, entrenador del Oviedo, compareció esta mañana en El Requexón antes de recibir este viernes al Tenerife. El equipo azul viene de una racha de malos resultados y el técnico carbayón no se dejó ningún tema en el tintero en la que fue su comparecencia más tensa desde que llegó al club azul para sustituir a Bolo. Estas fueron las declaraciones de Cervera.

Parte de lesiones

“El parte de lesionados seguro: Mier, Pomares, Sequeira y Camarasa. Luismi tenía molestias, pero ha entrenado. Camarasa tiene una molestia en la rodilla y se la ha tratado. Nos han dicho que es mejor que esté unos días sin entrenar durante ese tratamiento”.

Nivel anímico

“El equipo, a nivel anímico, es de entender que cuando pierdes tres de cuatro…Se veía una situación muy bonita y no estamos como antes, tampoco por los suelos, porque somos profesionales. Soy de la opinión que dar volantazos nunca viene bien en situaciones como las de ahora. Voy a intentar hacer lo mismo, pero ganando los partidos. Aprovecho para aclarar una cosa: la diferencia no es tan grande de antes a ahora, en puntos sí. Nosotros llegábamos a portería lo mismo o que ahora. Pero en los demás datos: el equipo sigue compitiendo o corriendo. Hay problemas, pero lo principal es que tenemos dos ocasiones y una va al palo y sale. Luego tenemos falta de manejar el balón. Para mí, la diferencia es el juego. Si los partidos los estamos perdiendo es por algo y el culpable es el entrenador. Pero la diferencia en lo que se ve es parecida. El equipo, con el balón, nunca me pareció brillante, pero yo tampoco lo propongo. Pero si tuviésemos la ligereza de hacerlo no pasaba nada. No creo que tengamos ese tipo de jugadores o ese tipo de entrenador. Solo lo hacemos con resultado en contra, pero sin crear peligro. No tenemos fluidez con la pelota”.

¿Ve demasiado drama?

“Se palpa que sí, que hay drama. No sé cuál ha sido la mayor diferencia que hemos sacado con el descenso, creo que ocho o nueve puntos. Perdimos tres de cuatro y no sé si hay drama o no, pero sí preocupación. Es normal, porque el aficionado quiere ver ganar a su equipo. Eso lo veo normal”.

¿Cómo está en lo anímico?

“Yo voy igual, como con todos. Como persona estoy preocupado, hago su trabajo y lo intento plasmar, y los resultados no llegan. Cuando me voy a casa igual no me pongo una película de risa y estoy más triste. No sé quien me dijo el otro día que en Miranda estuve mucho tiempo fuera del banquillo, dando muchas órdenes y que eso no es cosa mía. Mi contestación fue: si me hubiese quedado en el banquillo me dirías que no doy órdenes. Hago lo que creo que tengo que hacer, ahora estoy más triste, por supuesto”.

¿Siente el respaldo del club?

“He hablado con ellos y están preocupados. En el fútbol, los pocos que analizamos el juego somos los que estamos dentro. Es verdad que son más certeros cuando estamos en una situación confortable. Los demás analizan según el resultado y eso es lo único que vale. No podemos dejar de analizar el juego. Si nos olvidamos que en Miranda tuvimos una debajo de la raya y otra que pegó en el larguero, se olvida. Yo no lo olvido”.

¿Por qué el Oviedo encaja más?

“Creo que la llegada de los contrarios sigue siendo las mismas, pero igual son más claras. En Miranda solo hay un tiro por portería, y es gol, pero es clara. En Albacete hubo dos. También son más claras las nuestras a favor, pero no acertamos”.

¿Las suplencias de Borja son una decisión técnica?

“No sé como contestar a esta pregunta, la llevo contestado desde que llegué. Lo de Borja Sánchez es una cuestión mía, echadme la culpa a mí. Cuando yo creo que esté para noventa minutos que no quepa duda que lo voy a poner. Creo que necesita estar a un nivel físico excelente para desarrollar su juego. Recuerdo que no hizo pretemporada y que ha parado cuatro veces. Lo voy intentando meter, pero me cuesta mucho verlo en un partido del Oviedo, que es de ida y vuelta. Habrá gente que opine que con su calidad puede decidir y no le hace falta el equipo, es una opinión, pero la respeto. Confío más en el equipo que en las individualidades”.

¿Cómo ve a Juanfran?

“Juanfran entrena bien, es un tío muy implicado y puede ser un cambio”.

¿Hay diferencias de discurso entre los jugadores y el entrenador?

“Si me dices claramente que es lo que han dicho, yo puedo contestar. Eso es muy ambiguo. Da la sensación…(el periodista le contesta que hay jugadores como Calvo que comentaron que necesitan tener más el balón)".

"El equivocado eres tú, ellos dicen que necesita salir con el balón, pero eso no quiere decir que lo pueda hacer. Eso también lo digo yo. Insisto: que lo necesita no quiere decir que lo pueda hacer. El mensaje va por ahí, porque yo estoy con ellos en el vestuario y hablo con ellos. Igual estoy equivocado, pero me extraña que sea así”.

Moro y Vallejo

“El mercado estuvo bien, fichamos un extremo que nos puede ayudar, pero ha tenido mala fortuna en aquel día de Cartagena (Moro). Y el tema de Vallejo: para mí ha estado demasiado sin jugar y ahora que lo hace quiere hacer todo lo que no ha hecho. Y no le pedimos eso, le pedimos simplicidad. Lo vemos correr por todos los lados y muchas veces se lo digo a los jugadores: cuanto más actúas no quiere decir que lo vayas a hacer mal”.

¿Quién le dijo en Miranda que daba muchas órdenes?

“A alguien, alguien. No era un aficionado, pero no voy a decir quién es”.

¿Una victoria lo cambia todo?

“En el fútbol solo vale la victoria y la derrota, nada más. No tengo un tono diferente, estoy contestando lo que me preguntan, pero cuando dicen algo que creo que no es correcto doy mi opinión. Que te guste o estés de acuerdo es cosa tuya. Yo doy mi opinión, que es la que tengo”.

El estilo

"Igual me equivoco por decir una cosa que pienso. Creo que cuando vine aquí, si algo se me destacó, fue que yo ordené a este equipo. Ahora el orden no vale y lo que vale es desordenarnos. Yo no lo voy a hacer. El orden es lo primero, y a partir de ahí con los buenos jugadores, que hay muchos que pueden tener la pelota y lo hacen bien, pero sacarla desde atrás no es nuestra mayor virtud. Este equipo va a ser ordenado y es lo único que puedo decir. Lo otro, para mí, depende más de los jugadores que del entrenador"