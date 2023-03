El contrato de Montoro con el Oviedo incluye una cláusula de renovación por partidos

Ángel Montoro llegó el pasado verano como una apuesta decidida de Tito Blanco, el anterior director deportivo, para el centro del campo. Consumido más de seis meses de competición, el pivote aún busca su mejor versión, en una campaña que no le está resultando sencilla entre lesiones y falta de continuidad en el once. A pesar de ello, Montoro podría conseguir otro año de contrato en el Oviedo ya que, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el contrato del centrocampista incluye una cláusula de renovación por objetivos si llega a un determinado número de partidos disputando al menos 45 minutos de juego. El objetivo marcado en el contrato, según fuentes conocedoras de la situación, no estaría lejos del alcance del valenciano.

Montoro aterrizó en verano para apuntalar el centro del campo. Tras acabar su vinculación con el Granada y encontrarse libre, Tito ató su fichaje adelantándose a las ofertas del extranjero por el centrocampista. El Oviedo anunció su contratación el pasado 2 de agosto publicando que se había alcanzado un acuerdo "por el que el valenciano se convierte en futbolista azul para la presente temporada”, sin especificar ninguna opción de continuidad, que sí existe en su contrato. La cifra de choques que necesita Montoro para añadir otro año a su vinculación estaría cercana al 50% de los encuentros. Con doce partidos aún por disputarse, el valenciano podría lograrlo si consigue colarse de nuevo en los planes de Cervera. A pesar de sus problemas físicos, y de que el cántabro solo le ha empleado de forma residual en los últimos tiempos, el pivote acumula 1.326 minutos en la Liga con el conjunto azul hasta la fecha. Montoro fue fijo con Bolo siempre que tuvo salud. Y así empezó también con Cervera. El problema está siendo la falta de continuidad a partir de noviembre, tras un inicio correcto: desde entonces, solo ha sumado otra dos titularidades. Con todo, Montoro ha disputado en 16 encuentros al menos 45 minutos sobre el campo. Uno más si se tiene en cuenta la Copa. En 6 de ellos jugó los 90 minutos, en 7 más partió en el once y fue sustituido en la segunda parte, y en otros 3 entró como solución tras el descanso. Además, el valenciano fue titular ante la Gimnástica en la Copa del Rey. La gran apuesta del club, con Tito a la cabeza, para suplir a Brugman, no ha salido sin embargo como se esperaba. El hueco dejado por el uruguayo, que firmó con Los Ángeles Galaxy tras su excelente año azul, era demasiado hondo y ni las lesiones ni la dinámica del equipo le han puesto las cosas sencillas al centrocampista, que tampoco ha logrado encontrar su mejor fútbol en el Carlos Tartiere. Ahora, tiene doce encuentros por delante para remendar un año gris. Está la salvación del Oviedo en juego y, en su caso, la posibilidad de que su vinculación se prolongue durante una temporada más.