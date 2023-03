La comparecencia de Álvaro Cervera este jueves fue una de las más largas desde que es entrenador del Oviedo. El técnico contestó absolutamente a todos los temas de actualidad después de la derrota ante el Mirandés, en vísperas a recibir al Tenerife. El entrenador volvió a hablar de lo sucedido en Anduva y desveló una curiosa anécdota al responder sobre su estado anímico.

“Yo voy igual de ánimo, como con todos. Como persona estoy preocupado, hago su trabajo y lo intento plasmar, y los resultados no llegan. Cuando me voy a casa igual no me pongo una película de risa y estoy más triste", recalcó, para luego afirmar lo siguiente: "No sé quien me dijo el otro día que en Miranda estuve mucho tiempo fuera del banquillo, dando muchas órdenes y que eso no es cosa mía. Mi contestación fue: si me hubiese quedado en el banquillo me dirías que no doy órdenes. Hago lo que creo que tengo que hacer, ahora estoy más triste, por supuesto”, aseguró.

Posteriormente, el entrenador fue preguntado sobre quién le había hecho esa apreciación. "Alguien, alguien. No era un aficionado, pero no voy a decir quién es”, dijo Cervera, con media sonrisa y quitándole hierro al asunto.