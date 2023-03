La rueda de prensa de Cervera de este jueves, antes del Oviedo-Tenerife, sirvió para que el técnico azul valorase si su propuesta está calando en la plantilla azul. Al entrenador le preguntaron si su mensaje estaba llegando a la plantilla, en base a algunas opiniones vertidas por los jugadores en los últimos días en rueda de prensa. Cervera pidió concreción en la pregunta: “Si me dices claramente que es lo que han dicho, yo puedo contestar. Eso es muy ambiguo. Decir que da la sensación…".

El periodista que hizo la pregunta le indicó que la misma iba dirigida por unas recientes palabras de Borja Bastón y especialmente Dani Calvo, que daban a entender que "alguien les dice que no salgan con el balón". Cervera dio entonces su opinión: "Creo que el equivocado eres tú, ellos dicen que necesita salir con el balón, pero eso no puede decir que lo pueda hacer. Eso también lo digo yo. Insisto: que lo necesita no quiere decir que lo pueda hacer. El mensaje va por ahí, porque yo estoy con ellos en el vestuario y hablo con ellos. Igual estoy equivocado, pero me extraña que sea así”, recalcó el técnico.

Las palabras de Dani Calvo, en Anduva a medios oficiales del club, fueron las siguientes:

"En la primera parte nos costó mucho con balón, prácticamente no lo queríamos y tenemos que arreglar ese problema, tenemos suficientes recursos para hacer peligro con él. En la primera parte nos dedicamos a defender y así es complicado. En la segunda hemos salido a jugar más al fútbol, tener el balón y jugar por bandas. Hemos mejorado, no nos dio para ganar el partido":