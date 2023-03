Vecinos y paseantes de Latores opinan sobre la ciudad deportiva del Oviedo: "Es una gran noticia para esta zona"

"¿La ciudad deportiva del Oviedo? Fue lo más comentado de la semana por aquí. ¡Si yo tengo las gallinas allí mismo! El otro día fui a darles de comer y me dijo mi marido: ‘No sé qué hacen ahí, que hay movimiento’. Pasé por delante y estaba el Alcalde y muchísima gente en traje". Habla Marisa Bada, jubilada, extrabajadora de La Gruta y voz autorizada en la parroquia de Latores: más de 40 años residiendo a muy pocos metros de donde el Oviedo levantará su nueva ciudad deportiva. Se trata de una zona residencial muy tranquila, con un restaurante cercano y varios chalés.

Los vecinos –pocos– se saludan por el nombre. También los paseantes. Muchos acuden diariamente desde Oviedo a estirar las piernas: desde el Cristo se tarda unos veinte minutos caminando. En el entorno se respira muchísima calma. "Aquí se vive de maravilla, aunque de un tiempo a esta parte pasan más coches en las horas puntas del colegio Santo Ángel", disecciona Bada, antes de entrar en el meollo de la ciudad deportiva, el tema estrella del momento para los vecinos. "Yo, como vecina de Latores, estoy encantada de la vida de que el Oviedo haga aquí una ciudad deportiva. Solo pido que hagan buenos accesos. Además, para la zona tampoco será mucho movimiento, que no es levantar un estadio de fútbol", explica esta vecina. "La gente del barrio lo ve muy bien. Todos estamos muy contentos porque puede animar la zona y puede implicar alguna mejora para los residentes", recalca la vecina, que tiene ya una vinculación singular con las futuras obras: da de comer todos los días a unas 40 gallinas que están en una granja situada entre dos de las parcelas donde se ubicará la ciudad deportiva, justo al lado de un estrecho camino de piedra. La edificación pertenece a otro propietario, pero la ovetense cuida a las pitas.

Bernabé Díaz, de Ibias, vive en Oviedo y pasea todas las semanas por Latores. Conoce al dedillo toda la zona. "Vengo desde que estalló la pandemia, porque hay mucha tranquilidad. No se llena de paseantes porque no hay aceras, pero presta andar por aquí", explica. Díaz lleva tiempo rumiando cómo encajaría una ciudad deportiva en Latores. "Nada más que lo leí en el periódico me pareció muy bien, porque esta zona tiene muchas parcelas y hay espacio para aprovecharlas. La zona podría animarse con algo relacionado con el deporte y eso es positivo. Además, beneficiará a los propietarios de otras fincas, porque se revalorizarán". Díaz deja una petición: "Que la obras comiencen lo más pronto posible".

Detrás viene Emilio Álvarez, un gallego de Orense que lleva en la capital asturiana 19 años. Vecino del barrio de Montecerrao, camina casi todos los días por Latores a paso medio. "Los paseantes ya nos conocemos todos y esta semana comentamos mucho la noticia de la ciudad deportiva. Todo el mundo con el que he hablado coincide en que es una gran iniciativa para esta zona, incluso un antes y un después", opina Álvarez, que, como el resto de los entrevistados, espera celeridad en la obra más importante del Oviedo.